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▲李佳薇（如圖）獻唱《蘭香如故》OST〈同道〉，呈現蘭香與林大爺從相遇、互相試探，到漸漸信任彼此、走到一起的感情變化。（圖／翻攝自李佳薇Jess Lee FB）

由譚松韻、劉學義等人主演的陸劇《蘭香如故》，除了劇情引人入勝外，該劇的OST也是大家入戲的重點之一，不僅男女主角松韻、劉學義親自演唱不同版本的〈花開滿籬院〉，竟連《超級星光大道》的冠軍出身歌手李佳薇都獻聲演唱〈同道〉，其他還有周深、郁可唯、黃齡等人，陣容非常華麗。李佳薇是馬來西亞歌手，她在2011年參加《超級星光大道7》，並以超強實力獲得了冠軍，成為該節目首位馬來西亞籍冠軍，還在節目中創下連續4次拿下滿分的輝煌紀錄。之後她以歌手出道，推出超高音神曲〈煎熬〉及〈像天堂的懸崖〉等，有「鐵肺歌后」的稱號。而唱響許多歌曲的李佳薇，這次也加入《蘭香如故》的陣容，演唱歌曲〈同道〉，歌曲藏著濃濃的命運感，將原本各自前行的人，在命運安排相遇後，選擇一同前行，呈現了許蘭香（譚松韻 飾）與林錦岐（劉學義 飾）之間，從一開始的相遇、互相試探，到漸漸信任彼此、走到一起的感情變化，似乎也暗示了蘭香與林大爺終究會走在一起、攜手相伴的劇情。除了李佳薇外，另一首主要OST〈花開滿籬院〉則是有譚松韻與劉學義的兩種版本，譚松韻溫柔道出蘭香的人生變化，以及和家人一起走過的歲月；劉學義則用渾厚男聲唱出回望故土的深沉厚重，展現出思鄉情懷。而主題曲〈大夢歸〉則是由周深演唱，還有郁可唯的〈一曲微茫〉、以及黃齡的〈如故〉，都為劇情增添了更濃厚的感情，讓劇迷更加入戲。