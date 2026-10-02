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▲文雄眼鏡40週年慶推出多項配鏡優惠，其中海儷恩×時代少年團聯名眼鏡「整付配到好1,880元起」。（圖／文雄眼鏡提供）

▲迎接品牌40週年，文雄眼鏡各門市同步換上週年活動布條，展現歡慶氛圍。（圖／文雄眼鏡提供）

眼鏡，不只是視力矯正的功能性工具，更是陪伴不同世代的生活印記。深耕在地40年的文雄眼鏡，自即日起至12月31日展開一系列慶祝活動，將品牌生日延伸為新舊顧客都能參與的生活提案，邀請不同世代一起歡慶40週年。因應不同世代的配鏡需求，本季主打HORIEN海儷恩×TNT時代少年團指定眼鏡整付配到好1,880元起，提供兼顧造型與預算的選擇。活動期間同步推出指定法國品牌鏡片買一片送一片，以及整付配鏡滿3,000元現折300元起等回饋方案，從潮流造型到日常配戴，提供消費者更多元的配鏡選擇。呼應品牌創立於1986年的40週年里程碑，10月特別推出「文雄40・一起過生日」限定活動。凡1986年出生，或姓名為「文雄」的顧客，活動期間整付配鏡，即可享指定濾藍光鏡片40元升級優惠。透過「與文雄同年、與文雄同名」的趣味巧合，讓品牌生日成為顧客也能參與、與親友分享的特別話題。針對喜愛時代少年團的年輕族群，文雄眼鏡推出兩項「青春應援」活動。即日起至12月31日《青春應援・配鏡抽周邊》，選配指定聯名眼鏡即可獲得加碼抽獎資格，有機會將限量周邊帶回家；即日起至11月15日《青春應援・預約配鏡禮》，透過官網完成預約試戴及指定流程，即可獲贈限量簽名照片套組，讓日常配鏡也能成為粉絲專屬的收藏回憶。除了與新世代一起慶生，文雄眼鏡也將40週年的感謝延續給一路支持品牌的會員。11月16日起推出年終「配鏡點數放大折扣」，會員既有點數可放大折抵配鏡消費，1點可折100元，最高可折抵1,000元。從1986年走到2026年，文雄眼鏡陪伴不同世代走過40年。文雄眼鏡指出，此次週年慶不只是品牌的重要里程碑，更希望透過「一起過生日」的概念，串起品牌與顧客共同累積的生活記憶。從10月生日限定、青春應援到年終會員回饋，文雄眼鏡也將持續以專業服務、多元商品選擇與深耕在地的精神，陪伴顧客一起看見下一個40年。