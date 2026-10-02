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▲胡宇威、陳庭妮從戀人、夫妻到成為父母，兩人感情依舊甜蜜。（圖／ELLE Taiwan提供）

胡宇威、陳庭妮相戀多年，從螢幕情侶一路走到夫妻，今年7月再升格新手爸媽，兩人近日接受《ELLE Taiwan》專訪，罕見大方談起婚後生活與育兒心情，陳庭妮表示自己在懷孕時期曾經陷入焦慮，但是胡宇威說「我們一起面對」，讓她感到被接住。過去一向低調的「威妮CP」，這次不只聊起女兒，更甜蜜分享彼此在關係中的陪伴與支持，讓粉絲直呼小夫妻終於放閃了。胡宇威、陳庭妮因「真愛系列」結緣，兩人的緣分更巧的是，老家都在台中東勢。胡宇威透露，自己雖然在紐約出生長大，但媽媽老家就在東勢，剛認識陳庭妮時，對方還一度不相信，甚至現場出題考他知不知道東勢有哪些地方。陳庭妮笑說，當時真的有考他，直到確認對方真的知道東勢，才驚覺這段緣分相當難得。兩人從戲裡的浪漫故事走到現實生活，如今成為夫妻與父母，也讓這段「真愛CP」多了更多命定感。今年7月迎來寶貝女兒後，陳庭妮坦言當媽媽後生活確實被切得更加零碎，睡眠也變得斷斷續續，但她並不覺得辛苦大過幸福。她表示，現在每天都在學習理解寶寶語，像是女兒哭的時候，要判斷她是餓了、想睡，還是需要換尿布，這些過程雖然瑣碎，卻讓她覺得自己正一點一點更了解女兒。陳庭妮也說，比起負面的疲憊感，她更覺得陪著孩子一起長大，是一件非常幸福的事。產後她也接下本屆金鐘獎戲劇類主持重任，從媽媽身分回到工作場域，依舊展現滿滿能量。胡宇威則被認證是「女兒傻瓜」，談起女兒時難掩初為人父的喜悅。他笑說，自己和女兒溝通時會不自覺用高八度聲音，但堅持不講疊字，因為連自己都覺得太肉麻。不過陳庭妮一旁聽了，露出等著看好戲的表情，笑說：「沒關係，我們就拭目以待。」升格爸爸後，胡宇威也展現柔軟一面，雖然還在摸索爸爸模式，但對女兒的愛全寫在臉上，夫妻倆聊起育兒日常，語氣中也藏不住甜蜜。回想懷孕期間，陳庭妮坦言，女生在10個月孕期中，不只身體改變，心裡也有很多小劇場。她曾忍不住問胡宇威會不會緊張，沒想到對方樂觀回答：「不緊張啊，我們一起面對。」還要她相信兩人的基因，一定會有健康、快樂、幸福的寶寶。這番話讓陳庭妮瞬間被療癒，也想起剛認識胡宇威時的感覺。她感性表示，兩人雖然從戀人、夫妻一路走到父母，但胡宇威仍像十幾年前一樣，總能在她需要的時候，用一句「沒事啦，我們一起」安撫她。