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中視當家主播哈遠儀今年首度擔任國慶大會主持人，攜手中視氣象主播戴立綱一同接下主持棒。投入新聞工作超過二十年的哈遠儀，過去曾多次參與總統大選、總統就職、國慶大典及重大國際新聞轉播，這次從新聞轉播走到國慶大會主持台前，對她而言不只是職涯中的重要任務，也牽起一段跨越三代的家庭記憶。哈遠儀提及祖父早在民國53年便曾參與雙十國慶閱兵。家中保存的歷史資料中，包括當年公文及《青年戰士報》、《海訊日報》等報導，記錄了國軍英雄代表隊參與國慶閱兵的歷史，其中亦留下祖父擔任「雙十節閱兵英雄大隊指揮官」的相關紀錄。就連哈遠儀的父親和弟弟都曾先後為國慶大會服務，如今時隔多年，輪到她這個孫女將以主持人的身分站上國慶大會舞台，也讓今年的任務多了一層特殊意義。與哈遠儀共同擔任今年國慶大會主持人的戴立綱，覺得這是主持國家重要的慶典活動，光是事前準備就花了許多時間。他也提及主持人的說話速度不能太快，每一個環節都要掌控秒數，甚至是精準到以秒來算。戴立綱表示，像是總統進現場、直升機飛越等，因為時間點都必須掐得恰到好處，擔任主持工作，主要就是默契和配合，現場籌備會也會輔以手勢和耳機提醒步驟，和新聞播報其實不太一樣。哈遠儀和戴立綱認識22年，工作合作則將近15年，兩人長期共同擔綱《中視新聞全球報導》主播與氣象主播，晚間新聞收視全年佔居全國第一，今年前三季4歲以上收視最高創下2.82佳績，25至49歲年輕分眾收視也飆至2.08，單日一小時的晚間新聞最高觸達111萬人，充分展現中視新聞的影響力。這次中視台內兩位專業主播接下國慶大會主持棒，兩人對於播報節奏、臨場反應與工作習慣都十分熟悉，累積出高度默契。對於此次任務，哈遠儀和戴立綱也都備感榮幸，深知國家級典禮對精準度與臨場應變的要求，自9月開始就全力準備，希望以多年新聞播報與主持累積的經驗，穩健完成任務，陪伴國人共同見證這個重要時刻。