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取消24航班消化萬件行李

泰國國際航空（Thai Airways International）高層人事出現地震。由於豪雨造成曼谷自9月25日起爆發嚴重洪災，泰航出現大規模航班延誤及上萬件行李嚴重積壓滯留機場等危機，泰航董事會於今（2）日正式解除執行長埃姆西里（Chai Eamsiri）的職務，並同步指派董事桑尼昂（Samrit Samniang）接任代理執行長，全力清理危機殘局。根據《曼谷郵報》報導，由董事長桑斯尼特（Lavaron Sangsnit）領導的泰航董事會指出，此次解職主因在於持續性的營運失誤，包括大規模航班延誤、行李處理混亂以及更廣泛的地勤服務失序。董事會強調，這些嚴重問題已引發各界對高層管理責任的正式調查。新任代理執行長桑里特曾任泰國國家石油探勘生產公司（PTTEP）高管，目前兼任泰航董事。董事會指派他必須在最短時間內穩定地勤營運、清空積壓行李，並重建旅客與公眾的信任。除了營運風暴外，埃姆西里還面臨另一項嚴重指控。泰航已成立專責委員會，深入調查他涉嫌向單一供應商採購86萬瓶、總價值超過8億泰銖（約合新台幣7.5億元）紅酒的疑雲。為解決累積超過1萬件的行李與貨物積壓問題，泰航先前已宣布取消10月1日及2日的共計24個航班，並預計於10月3日起全面恢復正常營運。泰航在週五董事會結束後聲明，公司將重新審視內部管理結構以防類似癱瘓事件再次發生；未來也將全面檢討地勤與倉儲人員的聘僱體系，特別是針對多層級轉包與外部委外的制度缺失進行整頓。