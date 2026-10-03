《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》睽違多年重返台灣大銀幕，不只掀起老粉絲懷舊熱潮，10月3日限定舉辦的《鋼鍊》雙電影「Don't forget 3,Oct.10 連映場」更在開賣後迅速完售，讓不少沒搶到票的粉絲哀號。電影之外，《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區近日也迎來開幕，第二週電影特典則換成「愛力克兄弟」A3 限定海報，《鋼鍊》熱潮將一路延燒到11月。
《鋼鍊》雙電影連映場秒殺！粉絲哀號「完全搶不到」
2005年上映的《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》，故事銜接2003年版《鋼之鍊金術師》電視動畫劇情，本次重新登上台灣大銀幕，也讓不少當年一路追動畫的老粉絲回歸。
隨著重映話題發酵，官方選在《鋼鍊》粉絲熟悉的「Don't forget 3.Oct.11」紀念日前夕，於10月3日推出限定雙電影「Don't forget 3,Oct.10 連映場」，開賣後隨即完售，不少粉絲在社群表示根本搶不到票，也再次展現《鋼之鍊金術師》歷經20多年仍有高人氣。
電影第二週特典也同步換新，凡購買10月1日至10月7日《香巴拉的征服者》指定上映戲院電影票，即有機會獲得A3尺寸「電影限定海報［愛力克兄弟款］」1張。數量有限、送完為止，實際兌換方式依各上映影城公告為準。
另外，威秀影城也推出《鋼之鍊金術師：香巴拉的征服者》電影主題套餐，售價459元，除了餐點之外，還可獲得「壓克力公仔杯」1個，共有2款造型隨機提供。
《鋼鍊BROTHERHOOD》快閃店10/2開幕！近50款新品登場
不只電影可以看，《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區也正式登場，活動一路持續至11月22日，分別進駐台北京站威秀影城、台中iFG遠雄廣場威秀影城及高雄大遠百威秀影城。
現場以2009年動畫《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》為主題，設置3大拍照區，包括愛德華、阿爾馮斯兄弟並肩登場的動畫主視覺，以及集結伊茲米、馬斯坦古、霍恩海姆等角色的人物視覺圖；店外則打造大型「人體鍊成陣」背景牆，讓愛力克兄弟、馬斯坦古與霍克愛等角色一同現身。
商品部分則準備近50款全新品項，從動畫周邊、服飾配件、文具到生活小物都有，現場消費達指定金額還有機會獲得角色書籤，對想補《鋼鍊》收藏的粉絲來說，又多了一個花錢的地方。
🟡《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區
📌日期：2026年10月2日至11月22日
📌地點：台北京站威秀影城、台中iFG遠雄廣場威秀影城、高雄大遠百威秀影城
📌時間：週一至週四12：00至20：00；週五至週日11：30至20：30
除此之外，第一次接觸《鋼之鍊金術師》、或想重新補完整故事的觀眾，目前除了動畫與原作漫畫之外，也能透過 LINE WEBTOON 閱讀全彩條漫版《鋼之鍊金術師》，趁著劇場版重映與期間限定商店登場，再次從愛德華與阿爾馮斯兄弟的故事開始補起。
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2005年上映的《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》，故事銜接2003年版《鋼之鍊金術師》電視動畫劇情，本次重新登上台灣大銀幕，也讓不少當年一路追動畫的老粉絲回歸。
隨著重映話題發酵，官方選在《鋼鍊》粉絲熟悉的「Don't forget 3.Oct.11」紀念日前夕，於10月3日推出限定雙電影「Don't forget 3,Oct.10 連映場」，開賣後隨即完售，不少粉絲在社群表示根本搶不到票，也再次展現《鋼之鍊金術師》歷經20多年仍有高人氣。
另外，威秀影城也推出《鋼之鍊金術師：香巴拉的征服者》電影主題套餐，售價459元，除了餐點之外，還可獲得「壓克力公仔杯」1個，共有2款造型隨機提供。
不只電影可以看，《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區也正式登場，活動一路持續至11月22日，分別進駐台北京站威秀影城、台中iFG遠雄廣場威秀影城及高雄大遠百威秀影城。
現場以2009年動畫《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》為主題，設置3大拍照區，包括愛德華、阿爾馮斯兄弟並肩登場的動畫主視覺，以及集結伊茲米、馬斯坦古、霍恩海姆等角色的人物視覺圖；店外則打造大型「人體鍊成陣」背景牆，讓愛力克兄弟、馬斯坦古與霍克愛等角色一同現身。
商品部分則準備近50款全新品項，從動畫周邊、服飾配件、文具到生活小物都有，現場消費達指定金額還有機會獲得角色書籤，對想補《鋼鍊》收藏的粉絲來說，又多了一個花錢的地方。
📌日期：2026年10月2日至11月22日
📌地點：台北京站威秀影城、台中iFG遠雄廣場威秀影城、高雄大遠百威秀影城
📌時間：週一至週四12：00至20：00；週五至週日11：30至20：30
除此之外，第一次接觸《鋼之鍊金術師》、或想重新補完整故事的觀眾，目前除了動畫與原作漫畫之外，也能透過 LINE WEBTOON 閱讀全彩條漫版《鋼之鍊金術師》，趁著劇場版重映與期間限定商店登場，再次從愛德華與阿爾馮斯兄弟的故事開始補起。