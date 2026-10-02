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AI效應擴散 電力與電網基建躍升成長主線

擺脫集中度風險 打造靈活抗震投資組合

▲全球基礎建設未來投資亮點及全天候債券策略方向建議。（圖／野村投信提供）

AI持續引領全球投資趨勢，科技創新與企業資本支出也為市場注入長期成長動能。面對近期美股高檔震盪、美債殖利率走高。法人指出，市場震盪並不代表必須退出風險性資產，需要調整的是投資組合集中度，AI仍是中長期重要投資主軸，建議除了持續掌握AI主線，可進一步將投資版圖向外延伸，一方面布局AI發展不可或缺的電力、電網與能源基礎建設，另一方面善用高殖利率環境下債券的收益機會，透過「成長＋基建＋債券」的多元配置，讓投資組合兼顧成長潛力、收益來源與穩定度。近期全球金融市場波動升高，美債殖利率走高，也使高估值資產面臨重新定價壓力。野村投信認為，AI仍是中長期重要投資趨勢，但當資金與市場漲幅愈集中於少數大型科技股，投資組合更需要尋找不同的報酬來源，而非將所有成長機會押在同一條賽道。野村投信表示，AI投資機會不只存在於晶片、伺服器等科技產業。隨著資料中心與AI運算需求快速成長，背後所需的電力供應、輸配電及電網升級，也形成另一條長期成長鏈。換言之，基礎建設並非與AI相反的防禦配置，而是AI產業鏈向外延伸的重要受惠者。此外，歐美電氣化與能源轉型持續推進，加上天然氣需求成長，讓基礎建設同時具備多元長期驅動力。相較過去市場將基建視為傳統防禦型資產，如今產業正逐漸轉向兼具穩定現金流與結構性成長的新定位。野村投信分析，當前債券市場的吸引力並不只來自未來利率可能轉折，更重要的是殖利率已處相對高檔，使債券本身重新具備較好的收益條件。因此操作上不必單押利率方向，而可從存續期間、信用品質及收益來源三方面著手，在掌握收益機會的同時，增加整體資產配置的穩定度。展望未來，市場震盪並不代表投資人必須退出風險性資產，真正需要調整的是投資組合的集中程度。AI仍是中長期重要投資主軸，隨著AI發展帶動電力與能源需求，投資機會也從科技產業進一步延伸至基礎建設。投資人可在掌握AI成長趨勢之餘，搭配受惠AI需求的基建與具收益吸引力的債券，透過跨產業、跨資產配置，打造兼顧成長、收益與穩定度的投資組合。