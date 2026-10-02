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▲「最好看的老師」開學即爆紅！（圖／截自微博）

▲「最好看的老師」開學即爆紅！（圖／截自微博）

中國大陸湖南第一師範學院副教授黃藍紫，近日因學生將課堂照片與影片上傳網路，意外在社群平台爆紅。她被網友封為「最好看的老師」，不僅外貌吸睛，溫柔細心的教學風格也圈粉無數。據《瀟湘晨報》報導，開學季期間，黃藍紫的網路討論度急速攀升，不少網友大讚她是「顏值與學識兼備的女神」，留言表示「遇見最好看的老師，而且課講得真的很好、很溫柔」、「顏值高還特別有才」。曾受教於她的學生也在社群平台透露，結課時收到黃老師的手寫寄語，讓人倍感溫暖，慶幸自己是她的第一屆學生。校內學生則說，黃老師的課大家都會搶坐第一排，上課時也都聽得特別認真。面對突如其來的熱度，黃藍紫強調自己是「被動走紅」，平時並未經營個人社群帳號。她回憶，得知自己爆紅的當晚，自己正在辦公室寫材料，還和朋友打趣說，「黃藍紫老師正埋頭加班，沒時間去看自己在抖音上是什麼樣子」。她坦言，對於被關注，首先是感恩，但這份關注並非光環，背後承載的是教師的使命與擔當。她認為，教師真正的功夫，其實是在鏡頭之外，包括長期的閱讀積累、認真備課，以及對學生的理解與陪伴。現年31歲的黃藍紫是湖南長沙人，擁有北京師範大學教師教育研究院博士後背景，現任湖南第一師範學院教育學院副教授、院長助理。談到從教以來最有成就感的時刻，黃藍紫表示，是看見學生成長為優秀的教師。她有一名學生畢業後回到湖南郴州的鄉村學校任教，希望幫助家鄉的孩子接受更好的教育，讓她深刻體會到，課堂上看似無聲的影響，已經在更遠的地方產生迴響。她也謙虛強調，自己只是比較幸運、剛好被看見，大家在她身上感受到的，其實是湖南第一師範學院整個教師群體對學生與師範教育的共同堅守。