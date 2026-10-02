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27歲啦啦隊女神一粒（趙宜莉）加入台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」2年多，憑藉空靈外貌與甜美應援風格，擄獲大批球迷的心。不過近日卻傳出她可能離開台鋼，甚至有望轉戰北部球隊，其中又以加盟樂天桃猿的傳聞最受關注。對此台鋼球團並未正面證實，僅回應：「目前有些事情不方便透露，後續有消息會再另行通知。」根據《ETtoday新聞雲》報導，一粒近年人氣快速竄升，不僅是台鋼啦啦隊Wing Stars的代表成員之一，也因自然甜美的球場應援模樣，在社群平台累積高討論度。近期網路上陸續傳出她可能離開台鋼的消息，更有說法指出，她已醞釀加盟其他北部球隊，其中樂天桃猿被點名可能性最高。由於一粒的經紀人姐姐Joy人在樂天，加上啦啦隊女孩合約多為一年一簽，讓外界聯想空間更大。若其他球隊開出更優渥條件，一粒是否會選擇離開高雄，也成為球迷熱議焦點。不過先前一粒的經紀人姐姐Joy也曾透過直播替她說明，表示一粒當天落淚，是因為看到現場有許多粉絲舉著她的毛巾，內心相當感動，並非外界猜測的告別。賽後一粒也在社群發文向粉絲喊話：「愛你們。」讓支持者相當不捨。據了解台鋼球團仍希望能留住一粒，也持續展開溫情攻勢。不過在啦啦隊市場競爭越來越激烈的情況下，人氣成員是否續留原隊，除了情感因素，合約條件與未來規劃也都可能成為考量。