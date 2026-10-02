包含旅日強投古林睿煬，陳念琴賽後被問及此事，開玩笑說「現在是要跟他告白嗎？」，隨後表示，「我們昨天就有訊息交流，他的出現對我是很大的支持。」

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陳念琴與古林睿煬好交情 親曝兩人關係

其實不管是古林也好、安可也好，我們常常都會互相去支持彼此，不管在哪一個小比賽也好、大比賽也好。所以古林到現場，是給我很大安慰，其實我也偷偷地一直有在關注他。」

所以我真的對古林睿煬保持萬分感謝，感謝他特地百忙之中，來現場看我比賽。

第一回合沒有執行好 陳念琴認為最可惜

印度的不管是情搜也好、團隊也好、訓練的整個節奏也好，我覺得都是值得大家去學習的一個地方。所以對我來說這一場是一個經驗，有遺憾才是完美。」

▲陳念琴今日拳擊賽打進金牌，場邊應援團同樣強大，除了巴黎奧運銅牌吳詩儀、旅日強投古林睿煬也現身觀賽。（圖／特派記者朱永強攝）

「拳擊女王」陳念琴今（2）日於名古屋亞運不敵印度對手，最終收穫一面銀牌，賽後他感謝到場人員，陳念琴今日拳擊賽打進金牌，場邊應援團同樣強大，包含巴黎奧運銅牌吳詩儀、旅日強投古林睿煬都現身觀賽，陳念琴笑說，古林睿煬出現，對他來說是一個很大很大的精神支持。「陳念琴透露，古林睿煬等一下又要趕回東京，準備明天訓練，「回顧本場比賽，陳念琴認為第一回合沒有執行好策略，坦言是本場最遺憾的地方，「我真的是要給自己一巴掌。沒有好好的掌握住這這個機會。雖然說，這是我預定好的技術呈現之一，但是沒有做出來，這讓我就是自己覺得非常遺憾。」陳念琴也稱讚對手打得很好，從57公斤級一路打上來65公斤級，「陳念琴透露，自己賽後跟對手恭喜：「恭喜我們一起成就這麼好的榮耀。」然後我說：「請繼續保持，2028再來，哈哈哈！」對對對，就這樣鼓勵她，她也說我的技術很好，對她來說也是一個很大很大的進步機會，我們就是互相鼓勵、加油。