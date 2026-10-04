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▲在成為導演之前，蘇達（左）走過20年表演生涯，拿下金鐘獎、優良劇本獎，一步步累積走向導演的底氣。（圖／蘇達提供）

▲蘇達（右）與薩基努、小薰（左）在《山的那一邊》培養出十足默契，三人同台笑果滿滿。（圖／華映娛樂提供）

▲《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》在山上拍攝40天，蘇達挑戰自導自演，也深刻體會一人身兼兩職的困難。（圖／華映娛樂提供）

▲蘇達慶幸自己是演員出身，也做過表演指導，更懂得因應不同演員，找到適合的引導方式。（圖／華映娛樂提供）

▲對喜劇拿捏頗有心得的蘇達，盛讚渡邊直美（如圖）精準且充滿自由度的表演，讓他印象深刻。（圖／華映娛樂提供）

▲蘇達背著電影旗跑步，名副其實地「跑」宣傳，為《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》全力衝刺。（圖／華映娛樂提供）

蘇達喜歡笑鬧，總愛打開天窗說亮話，講話直接、反應快，上一句還在認真講正事，下句就來個回馬槍，無情吐槽，天生滿是喜感，好像不太正經，但做起事來倒是反差地踏實。許多人說他「幸運」，研究所畢業之際，第一次演電影，就是魏德聖《賽德克．巴萊》裡的「花岡二郎」，當年桃園新光影城甚至掛著他的巨幅角色掛報；沒有執導經驗的他，第一次導電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，就找到渡邊直美擔任女主角，還被選為台北電影節的開幕片。「我想替我自己平反一下，我不是空降來的新導演，我是先有20年的表演生涯，拿了金鐘獎、優良劇本獎，才有人給我寫劇本、拍電影的機會。我是個苦幹實幹的人。」蘇達說。《賽德克．巴萊》的成功，紅了花岡二郎，卻沒紅了蘇達。後來，他試鏡好幾次，沒上，但總會聽到導演說：「演得不錯啦，但很抱歉，這部戲沒有原住民角色。」可導演們都忘了，蘇達也能演出「既定想像原住民」以外的各種角色。打擊不只如此，那時走在路上，不時會有人攔住蘇達，稱讚他演技好，切腹那段尤其精彩，「那是花岡一郎，不是我！打下去喔！」現在想起還是忍不住要吐槽。當時的他，可是真的走心。沉寂4年，蘇達原本打算再沒有機會，就回去做劇場。此時影集《鑑識英雄》便找上門，他認真出演，拿下第50屆金鐘最佳男配角，蘇達的名字，才終於不再被花岡二郎所遮蔽。但作為一個不是靠顏值的演員，要獲得演出主角的機會微乎其微，「我們這一款男八——男一、男二排不上，只排得到第八位——永遠都是演女主角的爸爸的同事，或是男主角的哥哥的舅舅那種，可能就一兩場戲，很難演。」所以蘇達就乾脆自己寫故事，把自己寫成主角，關於鄒族外婆在日治時期下山討生活的祖孫故事，沒想到這個劇本《山下無名》，就這樣拿下了優良劇本獎。不過蘇達最想當的，其實是導演。「當演員只能為自己和自己的角色努力，但背後的團隊往往不會被看見。那好可惜，與其自己表演拿獎，不如去創造一個平台，能讓優秀的美術、音樂、攝影、演員及各種團隊加入，為他們打造舞台。讓每一個角色發光發熱，才是我創作最大的動力。」當導演的機會，也真的被他拚到了。2018年，蘇達與薩基努、小薰共同主演的原住民喜劇電影《山的那一邊》，雖然票房不甚理想，但三人默契極佳，笑果十足，讓監製梁宏志想再繼續找他們三人拍。那時的蘇達已累積15年的劇場編導經驗，加上拿過優良劇本獎，梁宏志便邀請他擔任電影的編劇，期待只有一個，希望是部反應好，不賠錢的原住民電影。蘇達動作之快，春節期間就洋洋灑灑寫完5萬字，一般劇本的2倍厚，把所有角色的台詞、反應、喜劇效果寫好寫滿，《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》的初版劇本就此誕生。新年後的會議，他大膽提議——我要當導演！「梁總那時候『嗯啊！嗯⋯⋯啊！』了一陣，你知道就是都市人那種『很棒的idea啦，但怎麼會有這種想法』的樣子。他360度轉折我看得一清二楚，大概7秒之後就答應了。」蘇達說得繪聲繪影。這個提議並非有勇無謀，由蘇達自己來執導，確實是當下最好的選項之一。檯面上，並沒有現成擅長拍攝喜劇片的原住民導演，而他既是這個故事的編劇，也是主演，本人又好笑，不如就來試試看。至於為何一定得由原住民來執導？蘇達舉過去拍攝一場上山儀式的戲為例，這樣的儀式是從哪上山，就得在哪裡辦。但當時的漢人導演，卻表示希望請耆老移駕到身後的高台，逆光而下，畫面更有力道感，「就不行啊！你又不是從那裡上去的。幹嘛，美猴王喔？」蘇達用力地吐槽。一個導演看似無傷大雅的調度，但在原住民文化裡，可不是那麼一回事，加上原住民有屬於自己的喜劇節奏，也更讓團隊確定，蘇達就是最能勝任導演一職的人選。他也嚴陣以待，仔細考究，向賽德克族都達群（Seediq Toda）的巫醫洛巫彼恩彌尤（Lowbing Miyu）請教，讓電影中的所有儀式，都符合該有的文化樣貌。前置順利，但第一次拍電影的困難依然重重。《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》在山上拍了40天，工作人員把所有民宿住滿，成本高昂，為了節省支出只能選擇單機拍攝，得靠團隊重複拍攝同一顆鏡頭，才能補足所有所需的鏡位，「我已經被說過了，還好拍完，下次不要再這樣了。」蘇達反省道。不過最大的難題，是如何自導自演，「這邊要跟所有劇場和電影的人說，自導自演都是個不甚理想的方式。」蘇達提醒自己，也提醒所有創作者，當自己下去演時，就無法顧及整體畫面，必須把確認的權利交到副導或攝影手上，「而且這也讓我沒辦法全力投入在角色之中，每次演到差不多了，我就會喊『卡！』跑去看畫面，害對手演員情緒中斷。」演員沒有辦法好好表演，問題之大，導演組緊急開會，決定把蘇達演出的分鏡處理得更細，走位到哪裡，鏡頭怎麼帶，要拍幾個鏡位等等，全部確認完畢後，他再下場專心演，演完所有鏡位，再確認畫面。這也才讓後續他自己與其他人的對手戲，能順利拍攝。而喜劇要好笑，蘇達認為關鍵是讓演員認真的做蠢事，且要真實，就像卓別林在戲中走路總是滑倒，成為觀眾訕笑的對象。如果不真實，太誇張或太刻意，就會成為綜藝效果，在戲劇裡難以行得通，因此要給角色足夠的戲劇動作，與動作契機。蘇達慶幸自己的底子是個演員，也做表演指導，懂得如何引導演員們給出最好的表演。劇本之所以寫得詳盡，是為了讓演員明確知道每場戲的需求，情緒有多少轉折、有哪些必須講到的關鍵台詞。如果演員對這場戲沒有想法，可以全盤照演，但他也歡迎演員即興演出，給他驚喜。其中最讓蘇達驚艷的就是渡邊直美，表演精準，只需要提醒關鍵的轉折、所需的層次，她就能自由發揮出各種笑料。蘇達舉例，眾人必須要下車開始步行上山的那場戲，所有茱麗葉不想下車，希望車子繼續往上開的裝傻，都是她自由發揮出來的；與渡邊直美相反的，則是薩基努，綜藝節目出身的他，同一場戲可以玩出十種笑果，但也因為他不曾有過重複演出的表演訓練，一開始總會不小心玩過頭，換個鏡位就換了演法，殺個對手演員措手不及，也拍不到需要的畫面。因此蘇達要不時提醒他，需要給出的關鍵台詞及動作，並精準捕捉他所有出色的即興時刻，「最難的，就是在掌握喜劇節奏與不要玩過頭之間做抗衡。」沒有當導演的經驗，就邊做邊學，蘇達感謝團隊的協助與信任，《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》才能順利拍出。辛苦與幸福都很多，讓他在記者會哭著大喊：「我們真的（拍得）很快樂！」從《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》到《山下無名》，蘇達筆下的劇本，多關於尋根及自我探索。爸爸是閩南人，媽媽是鄒族人，他從小說的母語是台語，如同許多都市原住民，過去對自己原住民文化的根並不了解。直到就讀北藝大期間，蘇達是五年制的倒數第二屆，學校即將改為四年制，喜愛原住民文化的鍾明德院長順勢調整課綱，將「原住民歌舞儀式」列為必修課，要學習不同原住民族的歌謠。那時老師一句：「蘇達，你的聲音就是土地長出來的，怎麼不好好說你的故事？」讓蘇達開始思索自己的故事到底是什麼。不過他也表示得澄清一下，「不是每個原住民都是張惠妹或動力火車，我是那種很直線，唱向山谷的歌聲。」語畢，他直接開始示範演唱，嚇到附近不相干的人。不過，他並沒有把身分證上的「蘇達」改為鄒語的「Soda Voyu」。在就讀北藝大表演組藝術碩士，學習原住民劇場時，阿嬤問他：「你台語猶閣欲講無？」讓他意識到，自己的根有兩個方向，台語與鄒語都是他的母語，都不該放掉。蘇達：「我寫作的故事不只有原住民，只是關於原住民的故事在業界實在太少了。我同時也是公視台語台的表演指導跟導演。原住民與閩南人，兩種身分對我來說都很重要。我可是演過頭目，也演過清朝人的誒！」說得歡快、正向，但其實此時此刻的蘇達也是壓力很大。昨晚在社群軟體海巡到半夜2點，失了眠，4點就起床，換上運動服，背上電影的關東旗，繼續每天跑10公里為電影宣傳的計劃，才來得及7點繼續跑通告。在別人眼中「幸運」的路途，其實每一步都沒輕鬆過。但蘇達已下定決心要當導演繼續拍，說原住民的故事，說台灣的故事，也說能讓所有人發光發熱的故事，「我真的覺得，能當導演太幸福了。」