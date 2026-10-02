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被科技業是視護身符的綠色乖乖，該公司身陷勞資糾紛！今年7月，公司將廠房土地賣出，員工對於後續的安排及補償方案不滿，因此今（2）日乖乖企業工會成員在清晨5點發動罷工，但資方卻未出面溝通，經會員投票後，宣布「無限期罷工」。對此，桃園市政府勞動局強調，絕不放棄任何溝通契機，將持續促成雙方在調解不成立後重啟協商機制，實質化解爭議。勞動局表示，乖乖公司在中壢設廠至今已近60年，多數員工年資超過30年，惟目前薪資僅略高於最低工資。呼籲乖乖公司應善盡企業責任，體恤員工多年來對公司的付出與辛勞。無論後續是否確定遷廠，公司均應審慎研議並提出適當的補償方案，讓長期服務的員工獲得應有的尊重與保障，也給予員工合理的心理支持。勞動局指出，日前接獲訊息後，已主動介入並強化勞資對話平台，針對日前調解未果之部分，市府強調絕不放棄任何溝通契機，全力捍衛乖乖員工之合法權益與生計穩定。據了解，乖乖公司工會已再申請調解會，希望在下次調解會前可以協商董事長來開會，避免對話變成空談。