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經濟部：投資考慮多元 尊重企業自主選擇

南亞科原評估赴雲林虎尾產業園區設廠，但縣府推動園區農地變更逾2年、歷經7次送審仍未獲農業部同意，近期南亞科宣布到屏東，讓雲林縣長張麗善批，對於整個區域發展而言並不理想，更說「應該尊重企業的意願」。經濟部回應，業者投資考慮多元，尊重企業自主選擇，並無由政府指定業者去何處投資之情事。南亞科原評估赴雲林虎尾產業園區設廠，但縣府推動園區農地變更逾2年、歷經7次送審仍未獲農業部同意。張麗善昨（1）日表示，中央在整體經濟發展以及區域均衡的方向上，應該尊重企業的意願，現在這樣的情況對於整個區域發展而言，並不理想。她說，其實雲林不缺水、不缺電，不缺地，也不缺人才，現在真正需要釐清的是，中央到底是什麼考量？應該讓地方及企業了解真正的原因。對此，經濟部回應，雲林虎尾產業園區申設面積約29.75公頃，屬雲林縣府設置之產業園區，依開發計畫須依相關法規應提具書件，如開發計畫、環評及農變等，經各主管機關核准後設立。業者投資考慮多元，企業依土地、水電、交通、人才及產業聚落等條件綜合評估後的投資決策，政府尊重企業自主選擇，並無由政府指定業者去何處投資之情事。國科會主委吳誠文表示，國科會與經濟部都在協助提供可能的建廠場域，國科會從未有政治考量，一切以產業發展需求為出發點，最終選址仍由廠商自行決定。