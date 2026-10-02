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「白粉男」又來台！「東京林檎製飴所」蘋果糖開賣掀排隊潮

排6.5小時才吃到！老饕一吃太驚艷：香甜味爆出來

▲不少實際品嘗過蘋果糖的網友大讚糖衣薄脆、蘋果香氣足，直呼「真的好好吃，買五支太正確了！」（圖／翻攝自Threads@pommedamour_ikeda）

「東京林檎製飴所」快閃店資訊

日本人氣甜點「東京林檎製飴所」招牌蘋果糖再次來台，9月24日進駐新光三越台北南西店日本展。老闆池田喬俊過去曾因在台灣大量採買砂糖被海關關切，還意外獲封「白粉男」，這次開賣後立刻掀起排隊熱潮，甚至有人從白天一路等到晚間，耗時約6.5小時才買到。網友實測後大讚糖衣薄脆、不黏牙，蘋果香甜味也突出，紛紛直呼「買五支太正確！」「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊過去來台時，就曾因大量採買砂糖引發話題。當時他在桃園機場被海關關切，抵達日本後又因行李驚動緝毒犬，過程意外引發討論，更因此被網友封為「白粉男」。這次池田喬俊再度帶著招牌蘋果糖來台參加百貨日本祭，9月23日先在Threads發文預告，表示9月24日起將參與一年一度的日本展，地點就在新光三越台北南西館，並笑稱這次又在機場發生了「大事件」，才會拖到這麼晚才公告，「歡迎大家來找我們玩！」活動正式開始後，現場果然湧入大批民眾，由於採取發放號碼牌的方式購買，排隊人潮從白天一路延續到晚間。不少網友在社群分享現場戰況，有人從下午一路等到晚上，終於買到朝思暮想的蘋果糖；也有人為了口袋名單排上近1小時，成功吃到紫蘇梅口味後直呼值得，「新光三越地縛靈等了一下午，晚上七點半終於順利買到心心念念的蘋果糖，直接五顆帶走」、「排了快一小時終於吃到口袋名單，紫蘇梅好吃耶」、「太誇張了，12點來，五點之後才能拿，到底有多好吃」、「十點半到現場門口，已經擠爆了一堆民眾」。甚至有人記錄下完整等待時間，「紀錄一下22:53，耗時約莫6.5小時，終於拿到了我的東京蘋果糖，真心覺得感動」，可見這波排隊熱潮有多驚人。不少網友大讚，糖衣與蘋果之間的比例，咬下去不會只剩蘋果味，也不會被甜膩糖衣搶走風味，加上外層夠脆卻不會硬到難咬，吃完也不會黏牙。許多老饕分享口感，「真的好好吃，買五支太正確了！吃起來輕鬆又清爽，口感真的超棒的，超美味，難怪大家都大推」、「看脆本來以為蘋果糖過譽了，沒想到比想像中還好吃…紫蘇梅很喜歡」、「外層糖漿很薄，跟糖葫蘆那種不一樣，香氣足很搭，口感脆脆的，一口塞進去也不會刺破口腔，蘋果香甜味最後爆出來，真的可以一口接一口」。面對漫長排隊人潮，也有網友分享較省時間的購買方式，就是避開熱門時段，「晚上快打烊了大概排了15分鐘而已」，也有網友表示，「我決定關門前半小時去買，只等了一組客人，迅速在五分鐘內點完餐、結帳還拿到餐，如果不急著白天吃的話可以晚點去買」。不過，也有網友提醒，晚間雖然等待時間可能縮短，卻有可能提早完售，因此如果有指定口味或一定要買到，仍建議提早前往。經典原味肉桂紫蘇梅台南百華園蜂蜜紅茶快樂松鼠