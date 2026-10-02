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▲台灣港務公司智慧戰情中心獲哈佛商業評論鼎革獎智慧管理轉型績優獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司董事長周永暉說明該公司智慧戰情中心獲得鼎革獎智慧管理轉型績優獎之情形。(圖／記者黃守作攝)

台灣港務公司智慧戰情中心獲哈佛商業評論鼎革獎智慧管理轉型績優獎之殊榮，1日由台灣港務公司總經理王錦榮代表受獎，由國家發展委員會副主任委員詹方冠頒發智慧管理轉型獎大型機構績優獎，以資鼓勵，以展現港口數位轉型與跨域整合應變成果。台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司此次獲得哈佛商業評論鼎革獎智慧管理轉型績優獎之殊榮，是透過該公司智慧戰情中心跨域整合及韌性治理創新計畫所獲得的成果，也為此屆唯一獲獎的國營事業，展現台灣港務公司運用數位科技整合各港資訊及優化事件通報流程，提升港區安全管理與應變效率的轉型成果。周永暉說，台灣港務公司轄管多個國際及國內商港，面對各港多元的營運情境，持續推動船舶動態、港區影像、海氣象及災害通報等資訊的整合應用，透過智慧戰情中心之建置，將各港關鍵資訊匯集於單一平台，並以地圖化及視覺化方式呈現，以協助第一線同仁與管理者即時掌握港區狀況及事件周邊情勢。周永暉指出，台灣港務公司智慧戰情中心從資訊整合、資訊規範、流程再造，以及智慧決策等四大面向，推動數位轉型，成功整合21個內外部系統與364項關數據，讓原本分散、仰賴人工查找的港口資訊，集中在同一平台，並建立標準化通報流程，其中，突發事件平均通報時間由約30分鐘縮短至10分鐘內，效率提升近7成。而於面對颱風等跨港之應變情境，更可100%掌握災情資訊之更新，藉由流程優化及資訊視覺化，提升資訊掌握、應變協調與決策支援效能，逐步打造更即時、智慧且具韌性的港口營運管理模式，以輔助管理者研判情勢及調度資源。周永暉並指出，台灣港務公司智慧戰情中心的推動，已逐步建立跨港口、跨系統及跨單位的協作機制，未來將持續累積事件通報與應變經驗，精進資料分析、風險預警及人工智慧(AI)應用，以協助管理者提早掌握潛在風險，強化港區安全管理與營運韌性。