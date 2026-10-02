我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年名古屋亞運跆拳道項目， 台灣好手王薇嘉在4強戰不敵伊朗選手，仍替中華隊踢下一面銅牌。（圖／中華奧會提供,2026.10.2）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）跆拳道對打項目今（2）日展開，台灣好手洪俊義勢如破竹，從16強賽開始連過3關，一路踢進金牌戰。洪俊義在金牌戰遭遇烏茲別克好手傑蘇諾夫（Jasurbek Jaysunov），前兩回合踢完雙方平手，關鍵第三回合洪俊義一度領先1分，不過一次倒地讓對手扳平，比賽結束前又被對手踢中遭絕殺，最終以2：2、6：3、3：5落敗，以銀牌作收，中華隊在跆拳道對打首日拿下一銀一銅的成績。洪俊義今日在男子80公斤級勢如破竹，連續擊退菲律賓、韓國好手，4強戰對決哈薩克選手托魯加里。開賽雙方都相當保守，皆以前腳試探對手，直到倒數10秒才積極搶攻，但仍以0：0結束首回合，但裁判團將勝利判給托魯加里。第二回合洪俊義積極搶攻，先用中段攻擊取得分數，隨後連續攻勢取得9分，托魯加里也立刻反擊，一度拿下6分拉近比分，不過遭到裁判判定違規，分數遭到取消，洪俊義以11：0要回第二回合。關鍵第三回合，洪俊義先以頭部下壓取得3分，隨後再以中段攻擊加上對手倒地拿下7分，最後10秒鐘，洪俊義選擇閃身避戰，雖然被裁判連續判罰4分，最終仍以7：5逆轉贏下這場關鍵4強賽，也讓托魯加里氣到摔頭盔。金牌戰將強碰烏茲別克好手傑蘇諾夫。開賽洪俊義先靠著逆旋踢拿下2分，不過馬上被對手追平，雙方在首回結束前都未有分數進帳，裁判將首回合判給傑蘇諾夫。第二回合洪俊義一開始陷入劣勢，一度以2：3落後，但他在比賽結束前靠著一次近身攻擊拿下4逆轉，以6：3追平戰局。關鍵第三回合，洪俊義一度取得3：2領先，但在比賽結束前的倒數17秒倒地，讓對手扳平比數，更在最後3秒被擊中2分，遭到絕殺以3：5落敗，洪俊義最終以銀牌作收。女子67公斤的王薇嘉在4強上遭遇伊朗選手謝赫拉爾（Saghar Moradi Sheikhlar），王薇嘉開賽就處於下風，以3：14失掉首回合，第二回合王薇嘉雖然緊咬對手，最終仍以5：7落敗，最終遭到直落二止步4強以銅牌作收，但仍替中華跆拳道團奪下本屆亞運首面獎牌。