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杜拜航空（Flydubai）客機空中喋血事件震驚全球，副機師涉嫌持械攻擊機長，導致飛機短時間內急墜5千公尺。危機關頭機長浴血奮力打開艙門，讓其他乘客與機組人員衝入駕駛艙制伏副機師，這才救了大家一命。另外同樣重要的是，機上剛好有2名在休假的備用機組人員，因此得以讓飛機在尾翼有所損傷的情況下順利降落。外界好奇為何機上會有備用機組人員，甚至衍生出陰謀論。對此，以色列媒體報導指出，這項安排純粹是因應中東區域局勢變化的例行性排班預案，沒想到成為阻止浩劫發生的關鍵。根據《耶路撒冷郵報》報導，針對事發班機上為何會罕見出現4名機師，知情人士透露，並非事前有接到任何關於潛在恐怖攻擊的安全警報，而是因為中東局勢動盪，航線隨時可能因周邊國家領空異動而被迫繞道，導致飛行時間增加一至兩小時。為了避免原本的機組人員因超時工作而無法執飛回程航班，航空公司才特地在客艙加派兩名後備機師。知情人士不禁感慨，沒想到「當一名機師身受重傷、另一人企圖毀滅飛機時，坐在客艙裡的那兩名機師，頓時成了拯救全機性命的唯一希望」。《耶路撒冷郵報》也分析了以色列在阿拉伯世界以及杜拜航空的特殊角色，由於和以色列之間沒有外交關係，沙烏地阿拉伯一度拒絕杜拜航空班機的臨時改降請求，但最後出於人道考量，還是讓班機在塔布克（Tabuk）降落。然而，當以色列提出派遣飛機前往接人時，又遭到沙烏地阿拉伯拒絕，最終是由阿聯酋派機將人接走，再送回以色列。而杜拜航空也是近年少數為以色列航點提供服務的非以色列籍航空公司之一。雖然以色列想與阿拉伯國家關係正常化還有很長一段路要走，但至少危機突然發生時，大家還是能夠提供基本的幫助，以色列人即使意外降落在阿拉伯國家，也不會面臨肆無忌憚的敵意。