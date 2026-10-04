寶可夢集換式卡牌不僅可用來收集，還能組成60張的牌組跟其他玩家對戰，而寶可夢卡牌不是只有寶可夢卡，還有其他卡牌種類，像是能量卡、訓練家卡，每一種卡牌都有它的功用和設計，第一次接觸寶可夢卡牌的玩家，不妨先了解這些卡牌種類。
寶可夢卡
寶可夢卡是用來出招攻擊的寶可夢，或是用來承受對手寶可夢攻擊，每張寶可夢卡上都會有寶可夢的HP（體力），和持有的招式、特性、屬性、弱點等，如果受到的傷害，讓寶可夢的HP歸0，這隻寶可夢就會因為「昏厥」無法作戰。
寶可夢卡除了基礎的寶可夢外，還有「寶可夢ex」，這些ex寶可夢有特別的規則，會標註在招式的效果及卡牌說明文字中，若寶可夢ex昏厥時，獲得獎賞卡為2張。對於喜愛收藏的玩家來說，部分寶可夢卡有全圖設計，整張卡牌都有精美插畫，部分稀有的寶可夢卡因發行數量較少，價格也會比較高。
能量卡
寶可夢卡要使用招式，或「撤退」回到備戰區，都需要把能量卡附在寶可夢上，一副牌組的基本能量卡沒有張數限制，另外還有特殊能量卡，特殊能量有許多種類，除了賦予寶可夢能量以外，還會有特別的效果，像是草屬性的增強能量，可增加附有這張卡的寶可夢最大HP 20點。
訓練家卡
牌組中可加入各種幫忙對戰的卡牌，依照使用方法和效果可分成「物品卡」、「支援者卡」等種類。
物品卡：可在每回合不限張數使用，出牌後可完成卡牌上的指示，再將物品卡放到棄牌區。
寶可夢道具：可附在寶可夢卡上的卡牌，一旦附上後，保持附加狀態直到該寶可夢「昏厥」為止，寶可夢道具在自己的回合時可不限張數使用，但1隻寶可夢只可附上1張，不能附上第2張或是改附另1張。
支援者卡：此種訓練家卡在自己的回合時只可使用1張。出牌後可完成卡牌上的指示，再將物品卡放到棄牌區。先攻的訓練家不能使出支援者卡，支援者卡也是不少人的熱門收藏目標，因為支援者卡也有全圖設計。
競技場卡
這種卡牌可以為戰鬥場地帶來變化，讓雙方場上的寶可夢帶來各種效果，在自己的回合每次只能使用1張，使用後要一直放在場上，如果任一方玩家使用其他名稱的競技場卡後，才能把之前放置的競技場卡放置到使出卡牌的玩家棄牌區。
資料來源：寶可夢集換式卡牌官網
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寶可夢卡是用來出招攻擊的寶可夢，或是用來承受對手寶可夢攻擊，每張寶可夢卡上都會有寶可夢的HP（體力），和持有的招式、特性、屬性、弱點等，如果受到的傷害，讓寶可夢的HP歸0，這隻寶可夢就會因為「昏厥」無法作戰。
寶可夢卡除了基礎的寶可夢外，還有「寶可夢ex」，這些ex寶可夢有特別的規則，會標註在招式的效果及卡牌說明文字中，若寶可夢ex昏厥時，獲得獎賞卡為2張。對於喜愛收藏的玩家來說，部分寶可夢卡有全圖設計，整張卡牌都有精美插畫，部分稀有的寶可夢卡因發行數量較少，價格也會比較高。
寶可夢卡要使用招式，或「撤退」回到備戰區，都需要把能量卡附在寶可夢上，一副牌組的基本能量卡沒有張數限制，另外還有特殊能量卡，特殊能量有許多種類，除了賦予寶可夢能量以外，還會有特別的效果，像是草屬性的增強能量，可增加附有這張卡的寶可夢最大HP 20點。
牌組中可加入各種幫忙對戰的卡牌，依照使用方法和效果可分成「物品卡」、「支援者卡」等種類。
物品卡：可在每回合不限張數使用，出牌後可完成卡牌上的指示，再將物品卡放到棄牌區。
這種卡牌可以為戰鬥場地帶來變化，讓雙方場上的寶可夢帶來各種效果，在自己的回合每次只能使用1張，使用後要一直放在場上，如果任一方玩家使用其他名稱的競技場卡後，才能把之前放置的競技場卡放置到使出卡牌的玩家棄牌區。
資料來源：寶可夢集換式卡牌官網