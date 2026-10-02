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依據111年 癌症登記資料，攝護腺癌已上升為台灣男性癌症發生率第3位，且呈現驚人的「南北大不同」：相較北北基初診第四期（轉移性）比例約22%，高屏地區初診即第四期比例高達33%至35%。台灣泌尿腫瘤醫學會（TUOA）今(2)日舉辦記者會，會中71歲退休人士李先生現身說法。李先生指出，自已作息規律、每天晨泳，菸酒不沾。民國106年一次廠區例行健檢，抽血PSA指數微幅超標，自覺毫無異狀的他，卻在健檢醫師肛門指診下一探觸摸到硬塊；開刀切除下來的組織檢體竟如 「一顆雞蛋大」，確診已是第三期攝護腺癌。在歷經手術、36次放射線治療與荷爾蒙療法數年後，癌細胞 產生抗藥性反撲，侵犯膀胱引發頑固性大出血與骨盆深處刀割般的劇痛，短短幾個月內四度夜奔急診。最後選擇接受精準放射標靶治療，才慢慢重拾正常生活。台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁醫師直言，高屏地區從事農林漁牧、重工業製造及輪班勞動比例偏高，請假看診常直接影響當天工資；加上攝護腺癌早期沒有聲音，許多熟齡男性常將夜尿頻繁、小便無力誤認為「單純年紀大退化」，或出於男性尊嚴羞於啟齒，等到骨頭劇痛才就醫，往往已跨入第四期轉移性階段。熟齡男性應「定期評估、早期發現、及早治療」，才能把握治療時機。台灣泌尿腫瘤醫學會宣布正式推出「TUOA 精準治療衛教專區」，提供攝護腺癌治療相關資訊，王弘仁呼籲男性，應主動評估個人風險，並與醫師討論PSA檢測與追蹤時機。王弘仁指出，雄激素剝奪療法（ADT）是轉移性攝護腺癌的治療基礎。目前多數適合治療的轉移性荷爾蒙敏感性攝護腺癌患者，會依疾病負荷、體能與共病狀況，合併新型雄性素受體路徑抑制劑，部分患者亦適合加入化學治療。治療一段時間後，部分癌細胞仍可能產生抗藥性，使病程進展為轉移性去勢抗性攝護腺癌。高雄長庚紀念醫院泌尿科主任羅浩倫說，追蹤中若PSA指數持續回升，就像儀表板亮起警示燈，提醒醫療團隊進一步結合男性荷爾蒙濃度、症狀與影像評估病程。抗荷爾蒙治療失效時，應儘速與醫師討論後續治療。部分患者可透過BRCA基因檢測評估口服標靶治療，另可利用攝護腺特異膜抗原（PSMA）影像檢查評估是否適合精準放射標靶治療。高雄長庚核子醫學科主任張雁翔說，PSMA影像可協助辨識癌細胞分布，若腫瘤具足夠PSMA表現，後續可評估精準放射標靶治療，透過帶有放射性同位素的藥物鎖定癌細胞。面對自費醫療選擇，團隊落實「醫病共享決策（SDM）」，依體能、經濟與 腫瘤表現做最適評估，並指導日常短暫輻射防護衛教。