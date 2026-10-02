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▲網友翻出疑似女方曾PO出過的與琉楓的約會照。（圖／翻攝自X）

韓國四大經紀公司HYBE的日本旗下子公司品牌JCONIC去年推出的新人男團aoen，近日爆出私生活醜聞，23歲副隊長琉楓（Ruka）遭爆與一名13歲少女交往，兩人不僅親密擁抱、還在深夜於住家約會，相關照片全曝光在社群瘋傳，火速引發爭議，琉楓也遭疑是戀童。琉楓近日傳出多張與13歲少女的親密約會照，兩人不僅遭指有多個同款物品、單獨出遊、親密擁抱、甚至還在住家等私人場所見面等。除此之外，有網友PO出女方曾分享的限時動態截圖，不僅曬出與琉楓同遊嚴島神社的照片、雙手合比愛心，女方還寫下：「迎來13歲的瞬間也很幸福。」不僅如此，還有女方跟其他成員的聚餐，桌上甚至出現了酒類。有粉絲透露兩人關係，表示琉楓在出道前曾當女方舞蹈老師，並緩頰說師生之間拍照留念很正常。但部分網友不買帳，認為就算是師生，也該有邊界感，直呼琉楓與年紀僅13歲的少女，做出擁抱等親密行為非常不妥當。aoen是去年6月出道的男團，成員有優樹、琉楓、雅久、輝、颯太、京助、禮央，並由優樹擔任隊長以及琉楓擔任副隊長。不料才出道1年多，身為副隊長的琉楓就爆出私生活爭議，雖然僅憑照片無法證實兩人是否交往，但已讓團體蒙上一層陰影，經紀公司則尚未出面回應。