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導入11項在地食材，推出九道限定菜色，打造「萬味高雄 豪聚山海」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.02）

▲高雄萬豪酒店透過跨餐廳整合，讓主廚團隊直接與產地對話。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店與高市府農業局共同推動「在地食材採購暨主廚共創推廣計畫」，於今(2)日在皇豪中餐廳發表合作成果，以「萬味高雄 豪聚山海」為主題，由五大餐飲場域、六位主廚各以所屬菜系詮釋同一批高雄食材，共導入 11 項在地食材，推出九道限定菜色。高雄自海線魚塭、平原蔬果到山城特產，產區車程均在一小時之內，一小時的山海，一桌收下，正是本次主題所要傳達的意象。此次合作最具特色之處，在於「一材多譯」的創作方法：同一項高雄食材，交由不同菜系的主廚各自詮釋。例如一朵杉林有機玫瑰，在皇豪中餐廳成為「玫瑰紅醋栗蝦球」，到京翠港式飲茶化為「蜂蜜優格玫瑰腩」，進了 M 烘焙坊又變成「玫瑰蜜桃芭芭露」。皇豪中餐廳推出「蓮筍虎斑脆米泡飯」，以永安石斑搭配水蓮、竹筍及美濃147香米，魚肉鮮嫩、湯鮮米香；「玫瑰紅醋栗蝦球」則以杉林玫瑰醬、大岡山蜂蜜與旗山黃檸檬調製酸甜醬汁，襯托蝦球鮮甜。京享蔬食百匯餐廳的「纖蔬鮮筍燉飯」，以路竹絲瓜、竹筍及美濃147號香米烹煮，呈現清甜蔬香；「梅醬彩絲涼麵」則揉合六龜有機梅醬、燕巢芭樂、紅蘿蔔與聖女小蕃茄，酸甜爽脆、清新開胃。京翠港式飲茶以永安石斑、櫛瓜與XO醬打造「XO醬琥珀龍膽」，鮮嫩魚肉與濃郁醬香相互交織；「蜂蜜優格玫瑰腩」則將杉林玫瑰花泥、大崗山蜂蜜融入優格醬汁，為豬腩肉增添清甜花香。京樂日本料理推出「好山好水鰻腹御膳」，以黑羽土雞搭配野蓮製成清爽小鉢，再以高雄147米製作蒲燒鰻茶泡飯，米香與鰻魚鹹甜醬香相得益彰。M烘焙坊則以杉林玫瑰露、玫瑰醬、水蜜桃、荔枝及大崗山蜂蜜製成「玫瑰蜜桃芭芭露」，花香與果香交織；「假期檸檬蛋糕」則選用旗山檸檬汁與檸檬皮、大崗山蜂蜜及履歷雞蛋等食材，酸香明亮、口感細緻。從山海鮮味到田園蔬果，再延伸至花香、果香與米食，將高雄各地風土化為一席多元而鮮明的在地餐桌。高市府農業局長姚志旺表示，當旅客在五星餐桌上吃到永安的石斑、美濃的香米、野蓮與杉林的玫瑰風味，認識的不只是一道菜，而是一座城市的風土，這正是農業結合城市行銷最直接的方式。高雄萬豪酒店總經理彭宥翔表示，館內涵蓋中式、蔬食、日式、港式及烘焙等多元餐飲場域，長年致力推動永續餐飲責任與精緻廚藝。本次透過跨餐廳整合，讓主廚團隊直接與產地對話，為旗下五大餐廳注入具辨識度的季節風土亮點，也向海內外旅客傳遞在地風土的魅力。更多活動詳情請上高雄萬豪酒店官網查詢。