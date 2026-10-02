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詹謝大戰金牌戰上演 話題性拉滿

吳芳嫻、梁恩碩受訪 也期待台灣內戰

第20屆名古屋亞運，中華隊網球女雙4強2組人馬都晉級，兩邊老大姐謝淑薇、詹皓晴明天確定在金牌戰相遇，中華隊也提前金包銀，詹皓晴談到明天金牌戰，展現一貫高情商回應，「很感謝搭檔芳嫺，我覺得台灣金包銀就已經是皆大歡喜。」謝淑薇、詹皓晴2026年9月8日，於美國網球公開賽女雙16強交手後，因未握手、以及後續場外隔空交火，引發台灣網壇高度關注，亞運賽場兩人也分別搭檔學妹吳芳嫻、梁恩碩，結果同時挺進金牌戰。「很感謝搭檔芳嫺，兩人攜手挺進金牌戰。」詹皓晴賽後回應，「我覺得台灣金包銀就已經是皆大歡喜，明天的比賽我們會全力以赴。」吳芳嫺則表示，「感謝學姊的帶領帶我闖入決賽，也很開心中華隊的球員都順利進入金牌戰，不論決賽最終成績如何，能走到這一步，中華隊已經是最大的贏家。」較早晉級的梁恩碩則強調，「感謝淑薇姐邀請我打亞運，很開心能夠繼上一屆亞運之後再一次進決賽，也很開心又能夠進行台灣內戰，明天希望能打出最好的表現，取得好成績。」