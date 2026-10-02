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▲逸祥（右）本人發聲否認有醜化甚至攻擊沈伯洋的意思，左為陳德烈。（圖／黃逸祥粉絲團臉書）

距離九合一地方大選只剩57天，綜藝節目《11點熱吵店》跟上時事熱度，昨（1）日播出測驗政治明星英文能力的主題，其中邀請藝人逸祥模仿民進黨台北市長候選人沈伯洋，沒想到，遭部分網友冠上抹黑、醜化等字眼，對此，逸祥本人澄清，自己並沒有要醜化、影射或攻擊任何一位候選人，「尊重大家不同的感受。」昨晚，《11點熱吵店》播出「選前58天 政治人物英文大PK」的單元，並請來賓黃莉扮成「蕭美芹」（蕭美琴）、陳德烈模仿「蔣晚安」（蔣萬安）、甄莉扮演「盧show燕」（盧秀燕）、逸祥模仿「沈脖癢」（沈伯洋），卡古則是扮成「韓國魚」（韓國瑜），節目中設計以英文接龍和比手畫腳等遊戲，製造不少笑料。怎料，逸祥在節目播出前於臉書發文宣傳，遭網友截圖怒轟「垃圾節目要開始用醜化攻擊了」，留言區也出現許多人質疑「又要把以前全民大悶鍋那套搬出來，用來抹黑沈伯洋了」、「模仿藍就人模人樣，模仿綠就極盡醜化」、「難怪越來越少看台灣節目了」、「2026年又開始醜化台灣人了！」不過也有不少網友認為批評者小題大作，「想太多了吧！這兩個人有話題性，很正常啊」、「笑死！不就只是綜藝節目而已，有必要這樣嗎？看也知道是假的，這叫醜化嗎」、「逸祥很可愛啊！哪裡醜化？在崩潰什麼？」針對兩派網友意見，逸祥親自留言回應：「我在節目上的模仿並不是要醜化候選人，更沒有要影射或攻擊任何一位候選人，也沒有要替任何人助選或反對任何人，我就是把節目交給我的工作做好，如果有人覺得這樣的呈現讓你感到不舒服，我可以理解，也尊重大家不同的感受，但希望大家不要把一段節目上的角色模仿，直接等同於我個人的政治立場。」