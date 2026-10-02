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▲田馥甄（如圖）這幾年放慢生活步調，時隔6年終於推出新專輯。（圖／何樂音樂提供）

金曲歌后Hebe田馥甄出道25年，睽違6年推出新專輯《要去什麼地方》，今（2）日與媒體們見面，透露籌備專輯的過程很像在懷孕過程，「有盼望、嚮往，我在收歌的時候會想專輯是怎樣的。」不過，田馥甄也坦言一度因為AI遭受打擊，因自我懷疑落淚：「我是不是不會唱歌了！」不過最終仍調適好心情，成功戰勝AI。田馥甄這幾年放慢生活步調，時隔6年終於推出新專輯，受訪時她直言過程很像在孕育生命，有盼望、嚮往，在收歌時會想著希望專輯是怎樣的。這次新歌風格與過往有些不同，對此田馥甄表示：「我平時喜歡非華流的歌，順著自己的感覺跟喜好。」田馥甄也笑說許多歌連自己都快要無法唱，認為最難唱的是〈值得紀念的垃圾〉跟〈乾淨的房間〉。而田馥甄也吐露錄音花絮，坦言現今世代AI工具盛行，常見運用AI唱demo，「在聽demo時，我常會覺得哇怎麼這麼好聽，用AI選的音色也是最抓耳的。」田馥甄坦言進錄音室後發現AI不僅不用換氣，音域也非常高、具穿透力，在高音時甚至可以九彎十八拐、非常華麗，「我在唱的時候會覺得怎麼沒有當初聽demo這麼好聽。」田馥甄坦言一度感到沮喪、挫折，甚至打電話給公司哭訴：「我覺得我不會唱歌。」一直覺得唱得不夠好，嚴重被打擊，「這過程是從來沒遇過的狀況，基本上以前唱歌覺得很容易比demo好聽，但是AI非人性，將人性跟非人性比較，是會覺得很受挫。」不過，田馥甄隨後調整心情，自信喊：「AI也唱不贏我！」認為不是輸贏問題，而是不習慣這樣的演唱方式。另外田馥甄也透露爸爸一度以為新歌是AI唱的，笑說：「他在車上可能覺得我唱很好，就問說這是AI唱的嗎？」除了推出新專輯，田馥甄今也正式宣布《要去什麼地方》演唱會於12/12、12/13、12/15、12/18、12/19、12/20一連六天舉行，票價分為$5,200、$4,800、$4,200、$3,800、$3,200、$2,800、$1,800、$800。寵粉的她，這次售票採取實名抽選制，10/6中午12：00至10/8中午12：00於遠大售票進行登記。