國民零食「乖乖」中壢廠今（2）日清晨5時爆發成立57年來首次罷工，員工因遷廠、年資與補償問題與公司多次協商仍無共識，工會決議「無限期罷工」。乖乖表示目前行動已影響超商約1至2天供貨，但現有庫存可撐約1個月，若罷工持續1個月，恐少2萬箱產能、營業額減少約630萬元。至於實際通路是否受影響？目前萬家福、全家表示供貨正常，愛買也暫無影響。美國科技媒體《Tom’s Hardware》報導則以「台灣晶片護身符」形容綠色乖乖，指出台灣科技業習慣將乖乖放在機台旁祈求設備正常運轉，這波罷工行動，最大苦主恐怕是台灣工程師。
乖乖57年來首度罷工！遷廠補償談不攏 恐影響2萬箱產能
乖乖中壢廠勞資爭議持續延燒，員工今（2）日清晨5時正式啟動罷工行動，要求公司針對遷廠安排、年資及補償提出明確方案，工會並決定採取無限期罷工，希望透過持續行動促使資方回到協商桌上。
對於罷工可能造成的影響，乖乖公司表示，目前行動已影響約1至2天便利超商的供貨量，不過公司現階段仍有庫存，預估可以支應約1個月的市場需求。若罷工持續達到1個月，公司估算可能影響約2萬箱的生產量，營業額則可能減少約630萬元。
乖乖公司也表示，對員工採取罷工行動予以尊重，現階段希望勞資雙方能盡快確認溝通的時間與地點，持續進行協商，尋找彼此都能接受的方案。
至於消費者實際購買是否已受到影響，萬家福及全家均表示目前供貨正常，未受到罷工影響；愛買則指出，目前沒有受到太大影響，店內相關販售品項仍有現貨。
「綠色乖乖」缺貨最大苦主？台灣科技業被外媒點名
美國科技媒體《Tom’s Hardware》以「台灣晶片護身符面臨停產危機」為題報導，將這起勞資爭議與台灣半導體產業特有的「乖乖文化」連結在一起。
報導指出，台灣半導體產業建立在科學、經濟與工程技術之上，但不少工程師仍有一項特殊習慣，就是在機台或設備旁擺放綠色奶油椰子口味乖乖，寄託設備能夠穩定運作、不要出現故障的願望，被封為「科技業護身符」。
《Tom’s Hardware》報導也提到，乖乖計畫將工廠搬往素有「台灣矽谷」之稱的新竹，但遷廠計畫尚未完成，勞資爭議卻先升溫，甚至演變成罷工行動，被視為設備守護符的零食，如今供應可能受到影響，讓工程師們捏了一把冷汗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
乖乖中壢廠勞資爭議持續延燒，員工今（2）日清晨5時正式啟動罷工行動，要求公司針對遷廠安排、年資及補償提出明確方案，工會並決定採取無限期罷工，希望透過持續行動促使資方回到協商桌上。
對於罷工可能造成的影響，乖乖公司表示，目前行動已影響約1至2天便利超商的供貨量，不過公司現階段仍有庫存，預估可以支應約1個月的市場需求。若罷工持續達到1個月，公司估算可能影響約2萬箱的生產量，營業額則可能減少約630萬元。
至於消費者實際購買是否已受到影響，萬家福及全家均表示目前供貨正常，未受到罷工影響；愛買則指出，目前沒有受到太大影響，店內相關販售品項仍有現貨。
「綠色乖乖」缺貨最大苦主？台灣科技業被外媒點名
美國科技媒體《Tom’s Hardware》以「台灣晶片護身符面臨停產危機」為題報導，將這起勞資爭議與台灣半導體產業特有的「乖乖文化」連結在一起。
報導指出，台灣半導體產業建立在科學、經濟與工程技術之上，但不少工程師仍有一項特殊習慣，就是在機台或設備旁擺放綠色奶油椰子口味乖乖，寄託設備能夠穩定運作、不要出現故障的願望，被封為「科技業護身符」。
《Tom’s Hardware》報導也提到，乖乖計畫將工廠搬往素有「台灣矽谷」之稱的新竹，但遷廠計畫尚未完成，勞資爭議卻先升溫，甚至演變成罷工行動，被視為設備守護符的零食，如今供應可能受到影響，讓工程師們捏了一把冷汗。