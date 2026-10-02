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「台灣第一名模」林志玲近日來台出席代言活動，不料收工後被發現匆忙離開直奔醫院，之後傳出她是因77歲失智母親吳慈美身體出現抽搐的症狀，被緊急送醫治療。林志玲也在得知情況後，急忙到病房陪伴。而今（2）日，她也透過經紀人透露媽媽的現況，表示一切平安、穩定。林志玲日前被捕捉結束代言活動後，神色匆忙的趕往醫院，之後才知道原來是她母親身體出現抽搐的狀況，她也與哥哥林志鴻在母親身旁貼身照顧近2小時，神情流露出滿滿的擔憂。而今日，林志玲也透過經紀人傳達母親的現況，先是感謝外界關心後，表示母親一切穩定、平安，這才讓大家稍稍放心。事實上，林志玲的母親多年來飽受阿茲海默症之苦，嚴重到甚至連兒女都不認得。孝順的她為了陪伴家人，只要回台灣工作、或有時間，就會回家陪伴父母。林志玲曾在節目上淚崩提到母親病況，表示出道以來對很多事情都學會接受，但媽媽生病這件事卻始終做不到，「明明就坐在身邊，卻覺得很遙遠。」無奈又不捨的感情，讓眾人都很難過。林志玲還為了母親特地在2019年，將與「放浪兄弟」AKIRA（黑澤良平）的婚禮選在台南古蹟「全台吳氏大宗祠」。該地點除了是她從小生長的地方，也是林志玲逢年過節會跟母親來祭祖的地方，為的就是怕母親在陌生環境太久會焦躁，所以選擇了熟悉環境，孝順之心溢於言表。