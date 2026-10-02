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▲台灣國際造船公司舉辦海洋委員會海巡署艦隊分署第2艘高緯度遠洋巡護船安放龍骨儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司舉辦海洋委員會海巡署艦隊分署第2艘高緯度遠洋巡護船安放龍骨儀式，預祝建造案順利完成。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司於今(2)日，在該公司高雄廠，舉辦海洋委員會海巡署艦隊分署第2艘高緯度遠洋巡護船安放龍骨儀式，預祝建造案順利完成。台灣國際造船公司承造海巡署艦隊分署第2艘高緯度遠洋巡護船安放龍骨儀式，是由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝與海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持，有台船與海巡署艦隊分署人員與會。台灣國際造船公司副總經理顏聰輝表示，海洋委員會為全面提升遠洋巡護與執法能量，正積極推動新型高緯度遠洋巡護船建造計畫，由該公司承造6艘高緯度遠洋巡護船，預計於2026年至2031年間分批交船，此次安放龍骨的是高緯度遠洋巡護船第2艘。顏聰輝說，該型船全船(含上層結構)採用高強度鋼質結構，滿載排水量約5000噸，具備優異的高緯度與低溫海域航行能力，可在南、北緯55度範圍內執行遠洋巡護任務，船艏更採用斧型艏(Axe Bow)設計，能有效降低船體在風浪中的起伏情形，大幅提升航行平穩度。海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥指出，新型高緯度遠洋巡護船屬於籌建海巡遠洋巡護船發展計畫的一部分，主要任務包括，維護台灣周邊與外離島海域安全、執行遠洋漁業執法、護漁與海難救援、支援國際搜救與人道救援行動，並兼具油電混合推進系統與長期自主航行能力，可進行長達30日以上的海上巡弋任務。顏聰輝並表示，台灣國際造船公司呼應政府國艦國造政策與韌性防衛，已從傳統造船企業成功轉型為高技術船廠，並積極推動智慧船廠、無人船與能源工程等新領域，近期更與美國自主系統公司Havoc建立合作夥伴關係，結合台船的造船與生產能量，以及Havoc的先進自主技術(Collaborative Autonomy)，共同推動自主無人水面載具(ASV)在我國生產、維護保養及技術合作，進一步強化我國自主無人載具產業能量，並帶動國內供應鏈參與，建立可持續發展的產業基礎。海巡署艦隊分署未來將該型船，除持續鞏固太平洋海域之綿密巡護防線外，更將破浪前行，把執法觸角地延伸至南印度洋等更為浩瀚的遠洋公海，台灣國際造船公司必當秉持匠心初衷，如期、如質完成全系列艦艇建造，全面提升海巡艦艇的執勤戰力，堅定捍衛國家主權與崇高漁權，全力築起我國漁民在專屬經濟海域及公海作業的安全屏障，悉心捍衛爭端水域的和平與穩定，台船公司定當不負國人殷切期盼，以守護「藍色國土」為永恆之首要任務。