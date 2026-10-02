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▲陳曉東原本受邀台鋼雄鷹主題日嘉賓，但因為反送中時挺港警遭到球迷抵制，使得球團急宣布取消藝人安排。（圖／台鋼雄鷹臉書）

現年55歲台灣藝人吳奇隆，原訂10月4日要擔任中華職棒富邦悍將賽前開球嘉賓，不過他昨（1）日手持五星旗，在天安門廣場前祝賀中華人民共和國十一國慶，此舉在台灣也引發討論，悍將球團今（2）日發出公告，表示吳奇隆因「身體不適」取消開球活動。無論真相為何，球團與藝人經紀公司的處理算相當迅速，避免在球賽當天模糊焦點。當初悍將球團未說明邀請吳奇隆開球的主因，但可以推敲與「新莊」有連結。吳奇隆從小在新莊長大，從思賢國小、新泰國中到輔仁大學，求學足跡完全涵蓋新莊。原本吳奇隆開球的日期是8月8日「父親節」的賽事，不過當天因雨延賽，因此延至10月4日，剛好是中國十一國慶後，吳奇隆的「愛國」舉動也踩到敏感神經。雖然是出身台灣的藝人，但吳奇隆的政治傾向卻明顯偏向親中，原訂於8月開球時，就未安排開球後的受訪環節，雖然沒有說明原因，但記者也心知肚明。吳奇隆最終以「身體不適」為由取消行程，雙方火速定調止血，成功將場外爭議對球賽的影響降至最低。此次吳奇隆取消開球事件雖然罕見，但並非中職首例。今年8月底，台鋼雄鷹原本邀請香港藝人陳曉東在9月26日擔任「鷹JOY主題日」開球與賽後演出嘉賓，不過陳曉東過去在2019年香港「反送中」運動時明確表態支持特區政府，反對學生運動，該相關言論也被翻出，引發不小的爭議。最終雄鷹宣布取消陳曉東的賽後演出，並表示，「因活動安排調整及相關討論引發關注，為了讓賽事焦點回歸棒球本身，已決定取消陳曉東當天的開球與賽後演出行程。」2023年中信兄弟也曾發生取消開球的事件，不過與政治事件無關。當年6月兄弟原本邀請網紅展瑞開球，但展瑞在開球前，在捲入「MeToo」風暴的藝人炎亞綸社群下方留言，瞬間讓自己被炎上，兄弟也緊急發出聲明，「基於秉持運動中立精神，期望聚焦場上選手競技內容，故暫緩賽前開球合作。」