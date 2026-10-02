我是廣告 請繼續往下閱讀

自節目《宇宙啦啦隊》出道的女團W!nky首發單曲〈W!nk W!nk〉上線5天MV突破百萬觀看，遠赴韓國取景，團員回憶拍攝過程，幾乎超過23小時沒有睡覺，不過即便再累也澆不熄女孩們的「吃貨魂」。MV曝光後獲得許多藝人支持、力挺，包括小鐘、多榮、小S等等，銀赫看完MV後也回覆：「I love it! Good song Good MV!!!!」讓團員們受寵若驚；而節目同步入圍金鐘人氣獎，團員們也邀請粉絲一起集氣！W!nky上週才舉辦出道新歌記者會和見面會，首發作品在YouTube已衝出百萬觀看，8位成員得知好消息都相當開心，紀欣伶坦言：「直到現在仍有種不真實的感覺，除了感謝還是感謝！要謝謝W!ngs們努力幫我們推廣，也要謝謝身後所有的工作人員，沒有他們，我們沒有辦法有這個作品。」成功獲得好成績的W!nky也乘勝追擊立下新目標，靚靚喊話希望〈W!nk W!nk〉朝200萬觀看邁進。團員Lydia則把目標放得更遠，期許W!nky不只是「被認識」，而是真正留下屬於自己的代表作，「希望我們的歌、舞蹈可以被全球看見，不同國家的人也會跳我們的歌。」希望能被更多品牌看見，未來除了音樂、舞台，也能跨足更多不同領域，解鎖意想不到的合作。〈W!nk W!nk〉MV遠赴韓國取景，全員為了拍攝超過23小時沒有睡覺，只能趁拍攝空檔休息，但即便再累也澆不熄女孩們的「吃貨魂」。魚肉笑認和叩叩即使眼皮都快撐不住，仍堅持走到附近超商買韓國優格，回到飯店才發現其他人也分別買了杜拜巧克力、優格回來，搞笑自封：「我們是什麼吃貨女團啊！明明這麼累還是不放過這些。」叩叩加碼自爆當時為了逛街完全不怕累，前一天已經整整24小時沒有睡，回台灣前好不容易獲得短暫自由時間，她和魚肉只睡了6個小時就起床梳妝打扮，直奔聖水洞逛街，「平常可能累到連眼睛都睜不開，但一到逛街的時候精神突然全部回來，完全不知道哪裡來的體力。」〈W!nk W!nk〉上線以來獲得許多藝人支持、力挺，小鐘和多榮的cover版本令團員們印象深刻。此外，小S（徐熙娣）也在instagram發限動力挺，銀赫看完MV以及知道破百萬觀看後也回覆「I love it! Good song Good MV!!!!」，讓W!nky受寵若驚，直呼：「太感動啦！真的很幸福獲得天后的推薦。」