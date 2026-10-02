我是廣告 請繼續往下閱讀

家屬痛批「本應救命為何變致命？」

州檢察長辦公室啟動調查

美國紐約州今年6月一名年僅17歲的青少年奧斯卡（Oscar Granados Colindres）遭警方擊斃，州檢察長辦公室本週正式公開現場警方的密錄器畫面，畫面顯示當時奧斯卡站在橋邊意圖輕生，警方獲報到場勸他下來，僵持近一小時後，奧斯卡從欄桿跳下朝一位警察邁步，結果周遭警方集體開火，奧斯卡瞬間慘遭擊斃。家屬無法接受本是去現場救人的警察，為何最後變成殺人，目前全案仍在調查中。綜合外媒報導，這起悲劇發生於今年6月27日凌晨，紐約州一座溪畔的橋樑。警方當時接獲通報稱有民眾在橋邊意圖輕生，多位警力隨後趕抵現場發現站在橋邊的奧斯卡，且他手上還拿著一把刀。根據公開的密錄器畫面顯示，警方在現場以英語與西語混雜方式與奧斯卡對話，其中一名員警溫情喊話說「人生很殘酷、不容易，但我需要你堅強起來...這解決不了任何問題」。雙方對峙了約50分鐘，後來有員警問奧斯卡手上為何要拿著刀，問他刀是哪來的，奧斯卡回答是在這裡買的，員警隨後繼續勸奧斯卡把刀放下。然而，當奧斯卡終於從橋樑邊跳下並邁步走向近處的員警時，奧斯卡跑了兩步，現場情勢瞬間失控。縱使有員警試圖使用電擊槍（Taser），但多位員警仍在短短一秒內連續開槍擊發實彈，一共至少開了10槍，奧斯卡隨即倒地身亡。據了解，奧斯卡生前因涉嫌一起性侵案而情緒低落，且又被父母趕出家門，這才走到橋上徘徊。奧斯卡家屬委任律師團隊發布聲明指出，奧斯卡當時是一名「處於危機中的孩子」，公布現場影片雖然提升了透明度，卻留下了最基本的疑問：「一場旨在挽救生命的行動，為何最終以警察將人射殺劃下句點？」律師團隊質疑，奧斯卡當時僅僅跑了幾步，雙手垂在身體兩側，無法確定其動作具有威脅性，或者只是單純在決定放棄輕生後，一時情緒激動。律師表示，「現場警方有長達50分鐘的充足時間來評估與準備，但他們有留下什麼讓奧斯卡安全離開的方法嗎？」奧斯卡母親亦透過律師表示，若當時前往現場支援的是受過專業訓練的「心理健康與危機干預專家」而非警察，她的兒子至今可能依然活著。依據紐約州法律規定，凡涉及執法人員致民眾死亡案件，均須由檢察長辦公室旗下的特別調查辦公室（OSI）進行獨立調查。紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）表示，公開密錄器影像旨在落實透明度並建立公眾信任，目前整起事件的刑事與執法合規性調查仍在持續進行中。如今事發橋樑上仍留有民眾自發擺放的悼念物品。當地警長費雪（Dave Fisher）表示，警方深知這起悲劇已對整個社區帶來了極其深遠的衝擊。