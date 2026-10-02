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▲日本足球國家隊「藍武士」主力球星久保建英與女星福原遙閃電宣布結婚，多家日媒以「速報」、「號外」發布快訊。（圖／截圖自產經體育LINE推播）

日本演藝圈、運動圈再次傳出喜訊！日本足球國家隊「藍武士」主力球星久保建英與女星福原遙在社群上宣布結婚，多家日媒以「號外」、「速報」發布快訊。由於兩人過去從未被報導過交往傳聞，被視為「閃電結婚」。久保與福原表示，「雖然我們還很不成熟，但不會忘記對大家的感謝之情，我們將互相扶持，努力建立一個充滿笑容、溫暖的家庭。」久保與福原今日在社群上向外界宣布結婚的喜訊，上傳了兩人的合照，並附上各自的親筆簽名，「在此向大家報告，久保建英與福原遙已經結婚了。」對於未來的婚姻生活，他們洋溢著幸福寫下，「我們從小都受到許多人的支持，才能有今天的成就。雖然我們還很不成熟，但不會忘記對大家的感謝之情，我們將互相扶持，努力建立一個充滿笑容、溫暖的家庭。」《體育報知》指出，兩人過去從未被媒體報導過交往傳聞，可以說是真正的閃電結婚。且據相關人士透露，福原遙目前並未懷孕，未來也將繼續在日本的工作。福原遙現年28歲，2005年小學一年級時以童星身分出道，2009年至2013年在NHK兒童節目《料理偶像》中飾演主角「小舞」而備受矚目。2018年在朝日電視台《聲Girl！》中首次擔任電視劇主演。2022年擔任NHK晨間劇《飛舞吧！》女主角。主要演出作品包括電影《四月的你，角宿星》、《羊與狼的戀愛和殺人》，以及電視劇《正直不動產》等。久保建英現年25歲，目前效力西班牙甲級聯賽皇家社會（Real Sociedad），久保是日本隊進攻王牌，在今年的美加墨世界盃預賽卻因傷僅出賽一場，首戰對荷蘭隊送出1次助攻，但在下半場因左膝蓋受傷導致後續賽事報銷。值得一提的是，這是近期第2對「藍武士」與演藝女星閃婚的消息。今年8月，31歲女星川口春奈與小2歲的「日本隊長」板倉滉發布聯合聲明，不只宣布結婚喜訊，還雙喜臨門已懷上第一胎。兩人當時表示，「希望寶寶能平安誕生，我們也會珍惜每一天，平靜地度過孕期。未來希望彼此扶持，一起建立一個充滿笑容的家庭，也請大家今後繼續給予我們支持與關照。」