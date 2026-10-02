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台北市免費營養午餐政策近期屢遭質疑，尤其金華國中、民族國小陸續遭綠議員爆出食用「小卷」造成腹瀉事件，市議員簡舒培今（2）日再稱，文山區景興國小食用小卷後，傳出12名學生身體不適，多名學生就醫。不過北市教育局晚間發出聲明，稱經醫師評估，多為疑似流行性腸胃型感冒、諾羅病毒、消化不良等情形。教育局說，校方於9月24日接獲通報，同一樓層共有12名師生陸續反映身體不適，包括11名學生及1名教師。接獲通報後，第一時間啟動應變處理，完成校安及衛生局通報；教育局基於審慎原則，立即會同衛生局進行留樣檢體採樣、疫調及供餐場域稽查。教育局表示，經查，景興國小由團膳中央廚房供餐，同一廚房供應的其他三所學校均未接獲師生身體不適情形。衛生局於9月24日上午約11時30分派員前往景興國小廚房進行環境衛生稽查，針對撈菜網生鏽等缺失，已當場開立限期改善單；並同步採集工作人員手部檢體、前一日（23日）午餐留樣檢體、撈菜網及烹煮鍋具等送驗。後續屆期複查如仍不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，處新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。在校園防疫及環境維護方面，校方於9月24日上午即針對身體不適班級所在區域及鄰近廁所進行全面清消，放學後再執行全校深度消毒，並由各班導師持續掌握師生健康狀況。教育局強調，校園食安與師生健康是最重要的原則，後續將持續追蹤衛生局檢驗結果，並視結果依契約規定辦理後續處置，同時加強健康監測、衛教宣導及供餐管理，嚴格把關校園食品安全。