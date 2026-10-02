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▲涉走私逾3億美元AI伺服器到中國！南加華裔科技業者遭逮捕起訴（圖／截自NY Post）

美國加州工業市（City of Industry）一家科技公司的華裔業主，1日遭聯邦當局逮捕，並被聯邦大陪審團以3項罪名起訴。檢方指控，他涉嫌將總值逾3億美元、受美國出口管制的高階電腦伺服器走私到中國，這些伺服器內含美製圖形處理器（GPU），廣泛用於人工智慧（AI）運算。根據美國司法部消息，被捕的是38歲的聖蓋博市居民Greg Lui（又名Yiu Kong Lui），遭控共謀違反《出口管制改革法》及《出口管理條例》、向境外走私，以及共謀洗錢等3項罪名。起訴書指出，Lui擁有位於工業市的科技公司Earthmade Computer Inc.，2023年至2024年間，他與共犯利用該公司採購並出口受管制的物品到中國，卻未取得美國商務部要求的出口許可。檢方指控，涉案者先將設備運往馬來西亞、新加坡等國，再從當地轉運至中國。由於部分設備運往這兩個國家時不需許可，嫌犯因此藉機規避出口管制。他們還利用偽造文件向包括輝達（NVIDIA）在內的供應商下單，謊稱這些可能具軍事用途的AI產品，將運往不需出口許可的地點。訂單完成後，Lui再聘請貨運代理公司將處理器運往馬來西亞及新加坡，抵達後由他與共犯合作，轉運至中國。法院文件顯示，2024年1月至10月間，Earthmade從兩家馬來西亞貨運公司收到逾1億7600萬美元款項。檢方還舉出多項證據，指Lui明知自己的行為違法。例如，他在2024年1月曾以電子郵件告知共犯，有馬來西亞轉運公司想購買70台搭載受管制AI技術的伺服器，並在信中提到相關技術受法律管制、不得任意出售。同月底，他以約760萬美元購入27台伺服器，從洛杉磯運往吉隆坡。兩個月後，一名共犯在電子郵件中向馬來西亞官員表示，這批伺服器實際上已轉運至中國。檢方指出，Lui透過洛杉磯的摩根大通（JPMorgan Chase）及美國銀行（Bank of America）帳戶收付款項，以執行這項計畫。據《加州郵報》報導，Lui被捕前生活奢華，近期才完成一棟占地4300平方呎豪宅的大規模翻修，用來安置多名大家庭成員。另據Lui的LinkedIn資料，他在科技業有8年工作經歷，2021年創立Earthmade Computer，業務包括資料庫託管，以及電腦處理器的採購與出口。在進入科技業前，他曾涉足餐飲業，2012年與人合夥在亞凱迪亞開設中式火鍋及乾鍋餐廳Duo-Pot，主打辣味菜餚，餐廳在2021年歇業。若罪名成立，Lui的共謀違反出口管制罪最高可判20年徒刑，共謀洗錢罪最高20年，走私罪最高10年。起訴書強調，起訴內容僅屬指控，被告在法庭上被證明有罪前，依法均推定無罪。至於涉案公司，Earthmade位於工業市商辦密集區，除公司標誌外，外觀沒有其他標示，窗戶有深色遮蔽，從外頭看不到室內情形，訪客需按門鈴由櫃檯登記才能入內。附近公司員工受訪時多表示不清楚該公司業務，有人直言這家公司「很神秘」，對業主被捕一事也不太了解。