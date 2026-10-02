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▲沈伯洋晚間赴師大夜市掃街。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.2）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（2）日拋出「斷來源、生活技能課程、導入篩檢、SBIRT醫療轉介」等校園反毒四招，國民黨台北市議員楊植斗則稱，沈伯洋曾在12年前曾在論壇寫文章，「把毒品和藥品劃上等號」，並主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」。對此，沈伯洋晚間受訪時反擊，毒品跟藥品，英文都叫做「Drug」，而「美沙冬替代療法」是現在醫學實務上正在使用的療法，請楊議員打開Google輸入「美沙冬」。沈伯洋晚間7時30分赴師大夜市掃街，吸引大批支持者聚集，雖然下起大雨仍澆不熄支持者的熱情。對於楊植斗質疑，沈伯洋回應，現在沒有什麼東西可以攻擊，已經翻到他2014年的文章，建議還能再往前翻一點、翻到2007年，他有很多很中二的文章，看他們有沒有興趣攻擊。沈伯洋提到，毒品跟藥品，英文都叫做「Drug」，請楊議員查一下，這個D-R-U-G，Drug只有一個音節而已，楊回去可以稍微看一下，毒品跟藥品在英文裡都是叫Drug。沈伯洋說，「美沙冬替代療法」是現在醫學實務上正在使用的療法，是目前在使用的療法，請楊議員打開Google輸入「美沙冬」，希望大家在討論這事時，能有一些基礎事實，先查詢一下，再做評論，這樣大家在討論事情的基礎會比較好。沈伯洋說，毒品一定要防治，毒品不要進入校園，但會不會有人已經吸毒了？有，因此吸毒的人要戒毒，而戒毒的方法有很多，因此他介紹各式各樣不同的戒毒方法，請問有什麼問題？「好像也沒有」。沈伯洋無奈說，他覺得在這邊上課超奇怪的，但他提出那麼多質疑，他就全部再回一次，他也建議楊再往前翻一點，會翻到很多很精彩的文章，這樣能讓他有很多的機會一直講政見，他覺得也很不錯，「非常感謝這位楊性議員」。