我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙今麥（如圖）近日因主演《無可替代》引發話題，有網友發現她越看越像譚松韻。（圖／翻攝自微博@趙今麥angel）

陸劇《無可替代》在9月28日開播後，熱度不斷上升，直追爆紅古裝劇《蘭香如故》。其中有粉絲發現，兩部劇的女主似乎長得有點像，《無可替代》女主角趙今麥，被說撞臉《蘭香如故》女主角譚松韻，引發熱烈討論，有網友點出兩人都是豬系美女，還笑說是近期的爆紅臉型。譚松韻有著鵝蛋臉形、高挺鼻樑與櫻桃小嘴，讓36歲的她看起來超減齡，但其實她出道以來就被說長相不夠精緻，並點出她略微朝天的鼻子，直批正面像豬鼻子，這也讓譚松韻被冠上「豬系美女」的稱號。而近期引發話題的24歲趙今麥，則被說越看越像譚松韻。有網友指出譚松韻與趙今麥的鼻孔都略微朝天，眼睛也較為凸出，加上同樣散發出的清純氣質，所以看起來會有點相似，「我也覺得，都是豬系美女類型」、「有些角度兩人很像」、「是同一個類型，小女孩型，可愛看不膩，我也常常記錯她們兩個」、「眉眼和鼻子都像，而且都有一種從容的氣質。」《蘭香如故》是由譚松韻、劉學義主演的古裝劇，預計將在本月中完結。而《無可替代》則是職場劇，由趙今麥與魏大勛主演，上架沒幾天就登頂Netflix台灣地區熱播排行榜冠軍，是不少劇迷在《蘭香如故》結局後的劇荒首選。