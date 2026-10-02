知名星座專家唐綺陽近日遭百萬YouTuber錫蘭嗆聲「真能夠瞎掰」、「閉嘴」，甚至隔空比中指，對其星座解析嗤之以鼻，意圖摧毀她的「國師」人設，引發不小爭議，對此，唐綺陽今（2）日發聲表示，感謝每一位心疼自己的人，「得到這麼多，再次印證，溫柔跟善良非常有力量。」
吐槽唐綺陽直播 錫蘭口出惡言、比中指
日前，唐綺陽透過直播解析10月星座運勢，網紅錫蘭同步觀看，過程中不停出言挑釁，質疑其星座理論缺乏科學依據，不但戲稱她為「唐揚雞」，還情緒激動嗆「真能夠瞎扯，我X」、「真能裝，真能夠瞎掰，受不了這人」，並大喊「Shut up（閉嘴）」，還一度對著唐綺陽比出中指，讓不少網友傻眼。
曾喊話粉絲不用擔心自己 唐綺陽再發聲
今天晚間，唐綺陽在臉書發文宣傳Podcast節目《唐陽雞酒屋》，其中一段話寫道：「謝謝每一個心疼我的人，你們寫的我都有看到，得到這麼多，再次印證，溫柔跟善良非常有力量。」感性回應近期所遭遇的批判。
對於錫蘭的辱罵，唐綺陽曾經在官方LINE社群分享直播連結時，特別溫馨向粉絲喊話：「大家不要擔心我喔！比較心疼大家，今天問事單元繼續來聊聊。」展現高EQ與老神在在的態度，心情似乎沒有受到任何影響。
資料來源：唐綺陽占星幫臉書
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日前，唐綺陽透過直播解析10月星座運勢，網紅錫蘭同步觀看，過程中不停出言挑釁，質疑其星座理論缺乏科學依據，不但戲稱她為「唐揚雞」，還情緒激動嗆「真能夠瞎扯，我X」、「真能裝，真能夠瞎掰，受不了這人」，並大喊「Shut up（閉嘴）」，還一度對著唐綺陽比出中指，讓不少網友傻眼。
今天晚間，唐綺陽在臉書發文宣傳Podcast節目《唐陽雞酒屋》，其中一段話寫道：「謝謝每一個心疼我的人，你們寫的我都有看到，得到這麼多，再次印證，溫柔跟善良非常有力量。」感性回應近期所遭遇的批判。
對於錫蘭的辱罵，唐綺陽曾經在官方LINE社群分享直播連結時，特別溫馨向粉絲喊話：「大家不要擔心我喔！比較心疼大家，今天問事單元繼續來聊聊。」展現高EQ與老神在在的態度，心情似乎沒有受到任何影響。
資料來源：唐綺陽占星幫臉書