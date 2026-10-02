2026年時序進入10月，命理專家小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，點名獅子座、處女座、天秤座、射手座、雙魚座5星座，10月在工作、財運或職場發展方面都有值得把握的機會。獅子座工作動能強，處女座財務規劃有主見，天秤座容易在職場嶄露頭角，射手座有機會接觸海外資訊或新知，雙魚座則有較旺財運。
10月「5星座」走大運！獅子座動力爆發、天秤座職場被看見
🟡獅子座
小孟老師表示，10月火星位於獅子座命宮，會讓獅子座面對各種事情時更有衝勁，做事動力與積極程度明顯提升，若有想推進的計畫，可好好把握這股行動能量。
幸運色：紫色
貴人：獅子座
小人：天蠍座
🟡處女座
10月的處女座對投資理財容易形成自己的判斷與規劃。如果目前的投資操作狀況不錯，小孟老師建議可以延續原本的方式，不必因為外在變化就隨意調整策略，穩定維持現有步調較為重要。
幸運色：白色
貴人：牡羊座
小人：天秤座
🟡天秤座
天秤座10月的職場運勢受到關注，工作表現容易獲得同事及主管肯定，過去累積的能力也有機會在此時被看見。因此，小孟老師提醒，這個月可多展現自身專長，把握發揮實力的機會；另外，天秤座10月的工作運與愛情運皆為5顆星。
幸運色：藍色
貴人：巨蟹座
小人：牡羊座
🟡射手座
射手座10月在工作方面，可能接觸到不錯的國外消息，或迎來學習新知識、提升專業能力的機會。小孟老師認為，透過新的資訊與知識累積，有助於工作表現更進一步，為職涯發展增加助力。
幸運色：棕色
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
🟡雙魚座
雙魚座10月的財運表現亮眼，若有投資或理財規劃，適合採取較穩健的方式，不必急著追求快速獲利，按部就班累積，才有機會逐漸看見投資成效。
幸運色：綠色
貴人：雙子座
小人：金牛座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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🟡獅子座
小孟老師表示，10月火星位於獅子座命宮，會讓獅子座面對各種事情時更有衝勁，做事動力與積極程度明顯提升，若有想推進的計畫，可好好把握這股行動能量。
幸運色：紫色
貴人：獅子座
小人：天蠍座
🟡處女座
10月的處女座對投資理財容易形成自己的判斷與規劃。如果目前的投資操作狀況不錯，小孟老師建議可以延續原本的方式，不必因為外在變化就隨意調整策略，穩定維持現有步調較為重要。
幸運色：白色
貴人：牡羊座
小人：天秤座
天秤座10月的職場運勢受到關注，工作表現容易獲得同事及主管肯定，過去累積的能力也有機會在此時被看見。因此，小孟老師提醒，這個月可多展現自身專長，把握發揮實力的機會；另外，天秤座10月的工作運與愛情運皆為5顆星。
幸運色：藍色
貴人：巨蟹座
小人：牡羊座
🟡射手座
射手座10月在工作方面，可能接觸到不錯的國外消息，或迎來學習新知識、提升專業能力的機會。小孟老師認為，透過新的資訊與知識累積，有助於工作表現更進一步，為職涯發展增加助力。
幸運色：棕色
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
🟡雙魚座
雙魚座10月的財運表現亮眼，若有投資或理財規劃，適合採取較穩健的方式，不必急著追求快速獲利，按部就班累積，才有機會逐漸看見投資成效。
幸運色：綠色
貴人：雙子座
小人：金牛座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。