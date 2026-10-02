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兄弟明日封王的唯一劇本是「自力擊退悍將加上雄鷹再咬桃猿」，若其中一條件無法達成，將延後封王時程。

⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 M2 2 樂天桃猿 57 32-25-0 0.561 1.5 3 統一獅 58 32-26-0 0.552 2 4 味全龍 58 27-31-0 0.466 7 4 富邦悍將 57 24-33-0 0.421 9.5 6 台鋼雄鷹 58 24-34-0 0.414 10

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月2日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 118 66-52-0 0.559 封王 2 統一獅 117 61-55-1 0.526 4 3 富邦悍將 117 58-59-0 0.496 7.5 4 樂天桃猿 117 56-59-2 0.487 8.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10.5 6 台鋼雄鷹 118 54-63-1 0.462 11.5

中華職棒下半季戰況白熱化！樂天桃猿今（2）日以3：7不敵台鋼雄鷹，下半季淘汰指數下修至2，中信兄弟也正式點亮下半季封王魔術「M2」，最快明（3）日拋下黃色彩帶。兄弟明日封王唯一劇本，是自力打敗富邦悍將加上台鋼雄鷹擊退樂天桃猿，若有一條件無法達成，兄弟就會延後封王。桃猿今日持續作客澄清湖球場交手雄鷹，3局上桃猿先發制人，梁家榮擊出高飛犧牲打，助隊先馳得點。雄鷹則在3局下展開反攻，陳世嘉、王博玄以及曾子祐串聯安打，替雄鷹逆轉戰局，4局下黃劼希把握得點圈機會，敲出適時安打，將比分改寫成3：1。第6局雙方各得1分，桃猿7局上藉由梁家榮的滾地球追回1分，雙方僅剩1分差距。8局下雄鷹添加保險分，紀慶然在滿壘擊出高飛犧牲打，湯家豪在傷口上灑鹽，補上清壘安打奠定勝基，終場雄鷹就以7：3擊退桃猿，終止3連敗。經過此役，下半季戰況出現重大變動，由於桃猿此役輸球，下半季淘汰指數也下修至2，兄弟正式點燃封王魔術數字「M2」。明日兄弟北上作客悍將、桃猿回到主場迎戰雄鷹，