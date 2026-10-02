中華職棒下半季戰況白熱化！樂天桃猿今（2）日以3：7不敵台鋼雄鷹，下半季淘汰指數下修至2，中信兄弟也正式點亮下半季封王魔術「M2」，最快明（3）日拋下黃色彩帶。兄弟明日封王唯一劇本，是自力打敗富邦悍將加上台鋼雄鷹擊退樂天桃猿，若有一條件無法達成，兄弟就會延後封王。
桃猿慘遭雄鷹咬一口 吞下關鍵一敗
桃猿今日持續作客澄清湖球場交手雄鷹，3局上桃猿先發制人，梁家榮擊出高飛犧牲打，助隊先馳得點。雄鷹則在3局下展開反攻，陳世嘉、王博玄以及曾子祐串聯安打，替雄鷹逆轉戰局，4局下黃劼希把握得點圈機會，敲出適時安打，將比分改寫成3：1。
第6局雙方各得1分，桃猿7局上藉由梁家榮的滾地球追回1分，雙方僅剩1分差距。8局下雄鷹添加保險分，紀慶然在滿壘擊出高飛犧牲打，湯家豪在傷口上灑鹽，補上清壘安打奠定勝基，終場雄鷹就以7：3擊退桃猿，終止3連敗。
兄弟點亮魔術數字M2 最快明日封王
經過此役，下半季戰況出現重大變動，由於桃猿此役輸球，下半季淘汰指數也下修至2，兄弟正式點燃封王魔術數字「M2」。明日兄弟北上作客悍將、桃猿回到主場迎戰雄鷹，兄弟明日封王的唯一劇本是「自力擊退悍將加上雄鷹再咬桃猿」，若其中一條件無法達成，將延後封王時程。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月2日賽後）：
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桃猿今日持續作客澄清湖球場交手雄鷹，3局上桃猿先發制人，梁家榮擊出高飛犧牲打，助隊先馳得點。雄鷹則在3局下展開反攻，陳世嘉、王博玄以及曾子祐串聯安打，替雄鷹逆轉戰局，4局下黃劼希把握得點圈機會，敲出適時安打，將比分改寫成3：1。
第6局雙方各得1分，桃猿7局上藉由梁家榮的滾地球追回1分，雙方僅剩1分差距。8局下雄鷹添加保險分，紀慶然在滿壘擊出高飛犧牲打，湯家豪在傷口上灑鹽，補上清壘安打奠定勝基，終場雄鷹就以7：3擊退桃猿，終止3連敗。
兄弟點亮魔術數字M2 最快明日封王
經過此役，下半季戰況出現重大變動，由於桃猿此役輸球，下半季淘汰指數也下修至2，兄弟正式點燃封王魔術數字「M2」。明日兄弟北上作客悍將、桃猿回到主場迎戰雄鷹，兄弟明日封王的唯一劇本是「自力擊退悍將加上雄鷹再咬桃猿」，若其中一條件無法達成，將延後封王時程。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|58
|34-24-0
|0.586
|M2
|2
|樂天桃猿
|57
|32-25-0
|0.561
|1.5
|3
|統一獅
|58
|32-26-0
|0.552
|2
|4
|味全龍
|58
|27-31-0
|0.466
|7
|4
|富邦悍將
|57
|24-33-0
|0.421
|9.5
|6
|台鋼雄鷹
|58
|24-34-0
|0.414
|10
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|118
|66-52-0
|0.559
|封王
|2
|統一獅
|117
|61-55-1
|0.526
|4
|3
|富邦悍將
|117
|58-59-0
|0.496
|7.5
|4
|樂天桃猿
|117
|56-59-2
|0.487
|8.5
|5
|中信兄弟
|117
|54-61-2
|0.470
|10.5
|6
|台鋼雄鷹
|118
|54-63-1
|0.462
|11.5