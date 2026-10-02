我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有民眾特別製作洋流旗幟。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.2）

▲民眾排隊合影，號碼牌早早被搶光。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.2）

▲沈伯洋於師大掃街，吸引「洋流」來襲。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.2）

▲沈伯洋於師大掃街，民眾夾道等待。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.2）

▲沈伯洋於師大掃街，知名滷味迎接。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.2）

▲沈伯洋於師大掃街，卻遇到大雨。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.2）

選戰白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天（2）晚赴大安區師大夜市掃街拜票，活動尚未開始，商圈就擠滿「洋流」人潮，未料，現場雨勢忽大忽小，沈伯洋抵達現場後，雨勢變超大，卻仍澆不熄支持者熱情，紛紛高喊「台北市長沈伯洋」、「我的市長沈伯洋」等語；由於晚間雨勢過大，考量支持者安全，團隊也決定停止掃街，活動在9時提前結束。沈伯洋晚間7時30分赴師大夜市掃街，活動一小時前，就有破百位支持者排隊等合照，活動未開始，限量百張號碼牌便搶拿一空，連對面馬路的行人道也擠滿人，隨著沈伯洋抵達時間的越近，支持者越趨興奮，還有支持者做出大「洋流」旗幟，騎著單車呼嘯而過，掀起一陣歡呼。沈伯洋抵達現場後，民眾紛紛高喊「台北市長沈伯洋」、「我的市長沈伯洋」、「凍蒜」等語，把沈伯洋團團包圍，短短的距離、要走到媒體區受訪，卻花了好幾分鐘的時間。隨著雨勢越來越大，沈伯洋也提醒民眾，一定要注意安全，下雨時大家能進去商家吃美食，這邊有許多美食；他也透露，他很常來師大，口袋名單包含滷味、生煎包、青草茶、牛排等，是他非常熟悉的地方。受訪結束後，沈伯洋不忘提醒支持者，距離選戰越近，大家情緒會更高亢，在這邊吃東西支持商家，若遇到爭執，就告訴警察、志工，請他們處理，不要跟對方爭執；他重申，支持者之間別產生衝突，「台灣是民主國家，大家合而不同，可以多討論，真的有事情找我本人就好」。雖然頂著大雨，合照的民眾依舊相當興奮，第一位支持者就拿出經典初代紅白機請沈伯洋簽名，讓沈相當驚訝，另有民眾拿出海報、飄帶、滑板尋求簽名合照；雖然團隊不斷提醒民眾只拍照、不簽名，不過仍有不少民眾要求簽名，沈是來者不拒，相當親民，由於人潮眾多，志工仍努力維持秩序，不斷高喊呼籲，「往前移動」、「人潮多不要逗留」等語，防止動線被堵住。沈伯洋於8點多開始掃第一間知名滷味店，店家則早早準備好「沈伯洋套餐」迎接，由於雨勢未停歇，議員簡舒培於晚間8時40分宣布，現在雨很大，請大家不要淋雨，現在停止掃街，請大家找地方躲雨；沈伯洋也不斷道歉，「不好意思，害大家淋到雨，不要淋雨，大家趕快吃東西」，最後，街掃於9時提早結束。