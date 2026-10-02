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美股週五（2日）開盤後主要指數齊漲，美國勞工統計局公布9月非農就業僅新增2.9萬人，遠低於市場預期的8.9萬人，7、8兩月就業人數也共下修6萬人。這份就業報告讓聯準會（Fed）將在10月維持利率按兵不動的期望升溫，促使美債殖利率回落，也激勵美股上漲。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲413.93點或0.81％；標普500指數上漲82.57點或1.08％；那斯達克指數上漲396.112點或1.47％；費城半導體指數上漲390.77點或3.05％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲1.49％、輝達上漲2.61％、AMD上漲3.72％。記憶體類股方面，美光下跌0.42％、Sandisk下跌2.69％，SK海力士ADR股價下跌0.16％。根據《CNBC》報導，美國勞工統計局資料顯示，9月失業率為4.2％，較8月的4.1％上升，平均時薪僅比8月提高0.1％，較8月的提高0.3％回落。種種跡象顯示美國就業市場疲軟。這份報告發布之際，正值交易員評估美聯儲的下一步動作。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員預期美聯儲在10月維持利率不變的機率達到86％，高於前一天的76％。受此影響，美國10年期公債殖利率明顯下跌，盤中報5.176％信安資產管理（Principal Asset Management）首席全球策略師沙阿（Seema Shah）表示，「今天的數據支持保持耐心，而非恐慌。美聯儲需要看到通膨再次加速，而不僅僅是經濟成長的韌性，才能證明今年有理由再次升息」。此外，有報導指出歐洲國家在川普政府的壓力下，正考慮釋放戰略石油儲備，油價也隨之應聲大幅回落。