大樂透第115000093期今（2）日晚間開獎，中秋加碼獎項也持續開出。台彩晚間10點公布派彩結果，本期大樂透2.3億元頭獎未開出，下期頭獎上看2.7億元。此外，中秋加碼100萬元獎項則開出2組，5千元獎項開出453注；至於今彩539頭獎則開出1注。《NOWNEWS今日新聞》整理大樂透中秋加碼、今彩539中獎彩券行一次看。
大樂透中秋加碼活動持續進行，今（2）日100萬元獎項開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎，下期剩餘45組；本期5千元獎項開出453注，剩餘2836注，10月6日將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。
🟡10月2日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
苗栗縣竹南鎮正南里中正路65號1樓－三千金彩券行
高雄市楠梓區樂群路188號1樓－錢財旺彩券行
🟡10月2日今彩539頭獎中獎彩券行一覽
至於今彩539部分，今（29）日則開出一注800萬頭獎，中獎彩券行位於高雄市。
高雄市苓雅區成功一路208號－大興彩券行
🟡10月2日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：01、10、19、27、31、43、44、47。
大樂透獎號：04、14、20、26、40、47，特別號42。
49樂合彩：04、14、20、26、40、47。
今彩539：13、24、30、34、38。
39樂合彩：13、24、30、34、38。
3星彩：1、6、0。
4星彩：5、9、7、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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🟡10月2日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
苗栗縣竹南鎮正南里中正路65號1樓－三千金彩券行
高雄市楠梓區樂群路188號1樓－錢財旺彩券行
至於今彩539部分，今（29）日則開出一注800萬頭獎，中獎彩券行位於高雄市。
高雄市苓雅區成功一路208號－大興彩券行
🟡10月2日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：01、10、19、27、31、43、44、47。
大樂透獎號：04、14、20、26、40、47，特別號42。
49樂合彩：04、14、20、26、40、47。
今彩539：13、24、30、34、38。
39樂合彩：13、24、30、34、38。
3星彩：1、6、0。
4星彩：5、9、7、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。