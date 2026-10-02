我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李晧禎遭疑對李珠珢變臉後，親自留言表示自己沒有生氣。（圖／翻攝自李晧禎Threads@leehozeong）

韓籍啦啦隊女神李晧禎、李珠珢同屬中職富邦悍將的啦啦隊「Fubon Angels」，不料近日在球場上，有球迷捕捉到在休息時間時，幾名啦啦隊一起聊天說笑，其中李珠珢作勢要襲胸李皓禎，而李皓禎看一眼後，似乎當場變臉，直接離開李珠珢身邊，其他成員馬上互相對看，尷尬場面全被拍。畫面瘋傳後，有網友說李皓禎好像有點生氣，她則親自留言回應「不對」兩字澄清，之後還再度留言強調沒生氣。近日一段李晧禎、李珠珢等啦啦隊成員，在球場互動的影片於Threads瘋傳，只見站在場上的幾人原本在說說笑笑，李珠珢突然開玩笑作勢襲胸李晧禎，她先是看了李珠珢一眼，似乎有點不高興，李珠珢就笑笑地走到另一邊，李晧禎也接著遠離李珠珢，走到其他成員後方。其他人則看起來不知所措的互相看來看去，不時撇一眼李晧禎與李珠珢，場面看似超尷尬。而這段影片瘋傳後，不少網友都認為李晧禎當下確實看起來不太高興，李晧禎得知後，先是親自在影片下方留言區回應「不對」後，再度留言表示：「我沒有生氣啊。」還附上兩個韓國笑聲的文字，澄清自己當時沒有不高興。李晧禎親自澄清，也引來許多人支持，「大哥（李晧禎暱稱）人超好的，不會生氣」、「人家明明鬧著玩，在那邊鬼扯帶風向」、「大哥只要沒說出『你想死嗎？』都沒有生氣！」、「竟然本尊出現了，沒有生氣，大哥永遠是對的。」