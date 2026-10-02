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痛批現行法律有漏洞！誓言修法

警方隱匿受害者證詞、檢方未曾面談

美國康乃爾大學（Cornell University）爆發集體性侵醜聞，一名女大生控訴，她在校內兄弟會「Chi Phi」遭7名男學生下藥並集體性侵。對此，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）於當地時間週五上午召開記者會，強調是時候徹底修訂紐約州的性侵害防治法律，將漏洞補上。霍楚表示，「自願飲酒絕不是性侵或集體性侵的許可證」，更承諾會將本案追查到底，絕不允許有人吃案。根據《CNN》報導，霍楚在記者會上直接批評地方執法與檢調單位嚴重失職，並正式指派紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官，對該案重啟刑事調查。根據紐約州現行法律，若受害者是「自願」攝取酒精或藥物以致達到無法給予法律上同意性行為的程度，該情況往往被排除於特定性侵罪名的定義之外。多年來，許多社會運動人士及部分州議員持續推動修法，卻屢屢碰壁。對此，霍楚態度堅決地表示，「如果一個人已經爛醉到無法表達同意，那麼無論他當初是否自願使用藥物或酒精，根本都不重要。自願醉酒絕對不是性侵或集體性侵的許可證」。她承諾將與紐約州議會緊密合作，務求以最快速度堵死這項法律漏洞。在談及受害者代號「Jane Doe」的康乃爾大學輪姦案時，霍楚譴責相關機構讓這名年輕女性一再失望。最新媒體報導揭露，受害者曾明確表示自己「100％確定遭到性侵」，然而康奈爾大學校警向檢方提交的報告中，卻離奇地遺漏了這段最關鍵的證詞。霍楚憤怒質疑，「在什麼樣的世界裡，警方會在聽到受害者親口說自己在兄弟會會所內被男子集體性侵後，卻沒有將這項指控上報給地方檢察官？又是在什麼樣的世界裡，地方檢察官既沒有親自面談受害者，也沒有約談任何涉案人員，甚至連完整筆錄都沒有調閱？」霍楚強調，「沒有任何機構可以為了保護自身聲譽，而犧牲尋求正義的年輕人；也沒有任何公職人員可以在系統崩潰、辜負年輕人時選擇視而不見。作為州長，我絕不允許任何人將這起案件掩蓋過去」。回顧本案，事發時間為2024年10月，受害女大生當時年僅20歲。她在起訴書中指稱，喝下兄弟會成員提供的酒精與藥物後，身體完全無法動彈，隨後遭多人性侵。當時女大生曾向校警報案，但最終檢方未提起刑事起訴。校方隨後展開內部調查，對部分涉案學生祭出退學或停學處分，並對相關細節保密。而在今年9月16日，女大生再度對康乃爾大學、七名涉案男學生、兄弟會等相關涉案人員與組織提告，隨著更多細節曝光，本案也引發外界高度重視。