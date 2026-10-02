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⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 M2 2 樂天桃猿 57 32-25-0 0.561 1.5 3 統一獅 58 32-26-0 0.552 2 4 味全龍 58 27-31-0 0.466 7 4 富邦悍將 57 24-33-0 0.421 9.5 6 台鋼雄鷹 58 24-34-0 0.414 10

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月2日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 118 66-52-0 0.559 封王 2 統一獅 117 61-55-1 0.526 4 3 富邦悍將 117 58-59-0 0.496 7.5 4 樂天桃猿 117 56-59-2 0.487 8.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10.5 6 台鋼雄鷹 118 54-63-1 0.462 11.5

中華職棒37年戰況激烈，樂天桃猿今（2）日以3：7不敵台鋼雄鷹、味全龍以2：1險勝富邦悍將，戰局出現重大變化。統一7-ELEVEn獅確定以全年戰績第2名的資格取得季後賽門票，中信兄弟則點亮下半季封王魔術數字「M2」，最快明（3）日奪得下半季冠軍。悍將今日雖然輸球，但晉級季後賽的機會還沒歸零，因為獅隊仍有搶下半季冠軍的機會，不過若明日戰局呈現「兄弟贏球+桃猿輸球」，季後賽最終三席就正式確定。悍將今日持續在主場交手龍隊，2局下林岱安擊出得點圈安打，助隊先馳得點。5局上陳子豪狙擊鈴木駿輔，一發陽春砲替龍隊追平比數，正規9局結束，雙方仍維持1：1平手。延長賽10局上，冉皓燐在兩出局後擊出超前安打，助龍隊取得2：1領先。10局下悍將一度攻佔滿壘，但張育成遭到再見三振，終場龍隊就以2：1險勝悍將。澄清湖賽事方面，雄鷹續戰桃猿，3局上桃猿靠著梁家榮高飛犧牲打先馳得點，雄鷹則在3局下逆轉超前，並在8局下擊潰桃猿牛棚，攻下保險分奠定勝基，終場就以7：3擊退桃猿，終止3連敗。經過今日兩地激戰，下半季與全年戰績走勢逐漸明朗化。桃猿今日輸球，下半季淘汰指數下降至2，兄弟也正式點亮封王魔術數字「M2」，明日只要「兄弟贏悍將、桃猿輸雄鷹」，兄弟就能拋下黃色彩帶，奪得下半季冠軍。全年戰績方面，悍將今日輸球後，全年第2名的機會正式歸零，獅隊確定以全年第2名的成績踏入季後賽。但悍將季後賽之路尚未完全斷絕，由於獅隊仍保有爭奪下半季冠軍的機會，悍將仍有一絲機會以全年第3名資格遞補晉級季後賽。中職明日恢復三地開打，兄弟作客新莊球場踢館悍將、獅隊在亞太主場迎戰龍隊、桃猿回到桃園主場交手雄鷹。若明日「兄弟贏球+桃猿輸球」，季後賽最終三席就會正式確定，屆時兄弟將登上下半季王座，獅隊以全年第2名晉級，全年戰績第1名的龍隊則保送台灣大賽。