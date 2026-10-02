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記憶體大廠南亞科通過國科會審查，確定落腳屏東科學園區，預計可帶來地方大量就業機會與半導體產業發展。雲林縣政府之前亦積極爭取，可惜落空，但雲縣府認為中央在農業用地變更上故意卡關。對此，農業部今（2）日澄清，相關審查是依法保護農業生產環境及農民權益，標準並無不同，該案有多項不足與排擠才要求補件。農業部表示，關於雲縣府質疑農業部對於農業用地變更審查刻意卡關，農業部嚴正澄清，農業用地變更審查，是保護農業生產環境及農民權益，雲縣府應依規定提出完整說明，由農業部依農業用地變更應具合理性、必要性及無可替代性等原則進行審查，依法辦理，與其他農地變更申請案的審查並無不同。農業部指出，雲縣府針對中部科學園區虎尾園區南側距離約300公尺處，原為29公頃產業園區，後續擬申請擴大為250公頃科學園區。鑑於產業園區與科學園區的開發方式、土地規劃條件皆不相同，且產業鏈建構亦須全盤考量，據了解，國科會已表示，中科虎尾園區暫無擴大科學園區的需求。農業部說明，雲縣府提出規劃的周邊，多為特定農業區農業用地，農業生產環境優良，且鄰近馬光有機集團栽培區，亦為高鐵沿線地層下陷地區的監控範圍。農業部指出，對於農業用地變更使用及產業園區開發，已多次請雲縣府補充相關資料，包括產業定位、園區用水、地下水質監控、產業再生水使用率，以及居住交通安全等問題。農業部表示，目前相關疑慮包括產業定位不明、園區用水恐排擠農業用水、地下水質監控機制不足、產業再生水使用率過低，以及既有農民及社區居民提出反對意見等。農業部指出，雲縣府迄今仍未提出完整說明，因此9月17日已函請經濟部輔導雲縣府進行補正。農業部強調，農業主管機關審查農業用地變更案件，是依據農業發展條例第10條及「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」規定辦理。針對雲縣府開發虎尾產業園區，農業部表示，尊重地方產業發展需求，針對農業用地變更，則依據相關規定審查，與其他案件審查原則並無不同。農業部表示，後續將待雲縣府完成資料補正及釐清疑義後，再依農業用地變更相關規定辦理，以兼顧國家產業發展、農業永續及農民權益。