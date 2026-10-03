皮克敏手遊《Pikmin Bloom》的合力打蘑菇是獲取稀有道具與水果精華的核心玩法，隨著全新10月份活動登場，遊戲推出萬聖節蘑菇與限時巨大蘑菇獎勵，然而許多玩家在出戰時常忽略「餵當月薊花精華、挑蘑菇」等關鍵動作，導致隊伍戰力大幅落後，《NOWNEWS》也透過本文整理打菇策略與戰力提升秘訣，助玩家資源最大化。
皮克敏蘑菇要怎麼選？4大類型獎勵一次看懂
《Pikmin Bloom》遊戲中的蘑菇分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨大活動菇」四種，掉落獎勵與戰力需求各不相同，顏色菇能穩定補充基礎精華，元素菇則高機率掉落當季特殊精華，擊敗活動菇可獲得含活動道具的神祕箱，週末限定的巨型活動菇更能提供大量道具與可觀精華。
皮克敏打菇前餵當月主花 戰力差距超有感
資深玩家建議，玩《Pikmin Bloom》需針對月份不同階段規劃打菇策略以提升收益，月初因缺乏當季精華，平日應優先尋找元素菇累積資源；月中精華充足後可轉打活動菇，搭配種花任務推動進度；月底進度達標後可打顏色菇補充基礎精華，週末則務必把握機會入場挑戰巨型活動蘑菇。
皮克敏打蘑菇的戰力受品種、友好度、飾品、顏色加成及頭上花朵種類影響，其中最常被玩家忽視的動作，就是出戰前餵食「當月活動主打花朵」的精華。許多玩家直接派隊出擊，卻不知頭頂花朵狀態會大幅影響戰鬥力，錯失提升隊伍總輸出的良機。
10月餵「薊花」精華 可拿滿額加成
根據《Pikmin Bloom》官方機制，皮克敏無花狀態戰力加0點，花苞加1點，普通花加3點，非當月主花加4點，當月主打花朵則有最高的5點加成。以10月主花為例，開出「薊花」的皮克敏能獲得滿額加成，若以隊伍上限40隻計算，開當月主花與前月花朵的總戰力差距就高達40點以上。
事實上，官方每月預報都會提醒玩家戰前先餵食主花精華，但許多玩家坦言經常忘記，玩家在社群紛紛留言表示「玩了半年才知道」、「知道要餵但永遠忘記」，甚至自嘲一直在亂玩。只要養成戰前餵食當月主花精華的習慣，就能輕鬆提升戰力，高效率拿下蘑菇獎勵。
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《Pikmin Bloom》遊戲中的蘑菇分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨大活動菇」四種，掉落獎勵與戰力需求各不相同，顏色菇能穩定補充基礎精華，元素菇則高機率掉落當季特殊精華，擊敗活動菇可獲得含活動道具的神祕箱，週末限定的巨型活動菇更能提供大量道具與可觀精華。
資深玩家建議，玩《Pikmin Bloom》需針對月份不同階段規劃打菇策略以提升收益，月初因缺乏當季精華，平日應優先尋找元素菇累積資源；月中精華充足後可轉打活動菇，搭配種花任務推動進度；月底進度達標後可打顏色菇補充基礎精華，週末則務必把握機會入場挑戰巨型活動蘑菇。
皮克敏打蘑菇的戰力受品種、友好度、飾品、顏色加成及頭上花朵種類影響，其中最常被玩家忽視的動作，就是出戰前餵食「當月活動主打花朵」的精華。許多玩家直接派隊出擊，卻不知頭頂花朵狀態會大幅影響戰鬥力，錯失提升隊伍總輸出的良機。
根據《Pikmin Bloom》官方機制，皮克敏無花狀態戰力加0點，花苞加1點，普通花加3點，非當月主花加4點，當月主打花朵則有最高的5點加成。以10月主花為例，開出「薊花」的皮克敏能獲得滿額加成，若以隊伍上限40隻計算，開當月主花與前月花朵的總戰力差距就高達40點以上。
事實上，官方每月預報都會提醒玩家戰前先餵食主花精華，但許多玩家坦言經常忘記，玩家在社群紛紛留言表示「玩了半年才知道」、「知道要餵但永遠忘記」，甚至自嘲一直在亂玩。只要養成戰前餵食當月主花精華的習慣，就能輕鬆提升戰力，高效率拿下蘑菇獎勵。