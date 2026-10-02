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▲台中市政府出席代表與國內外講者於活動現場合影_（圖／台中市府提供）

台中市政府今天舉辦「2026台中智慧杆論壇」，邀集國內外產官學研代表，探討如何整合5G通訊、感測設備與人工智慧，回應交通、環境及公共安全需求，並尋找可長期營運的建置模式。市府秘書長黃崇典表示，推動智慧杆不只是汰換硬體，更重要的是讓設施成為城市治理的「神經末梢」。透過整合5G通訊、環境微感測及邊緣運算設備，即時蒐集城市資訊，再結合後端資料分析，協助市府掌握問題、提升治理效率。黃崇典指出，市府去年爭取經濟部產業發展署「智慧杆規劃案」支持，今年3月啟動執行，研議智慧杆在不同城市空間的應用方式，同時探索具永續營運潛力的商業模式。將通訊、感測與運算設備整合於同一杆體，可減少各類設施重複建置成本，也有助提升資料蒐集與運用能力。此次論壇以城市治理升級及應用商機為主軸，議題涵蓋國際智慧城市趨勢、5G智慧杆建置、人工智慧物聯網（AIoT）及AI雲端治理。法國布里地區尚特盧市長Olivier Colaisseau分享城市治理經驗，和碩、遠傳及華碩雲端暨台智雲代表則從系統整合、通訊服務與雲端資料應用等角度，交流建置經驗。高峰對談邀集市府交通局與科技、製造業代表，討論如何從實際治理需求出發，結合5G、AI及系統整合技術，規劃符合台中城市特色的智慧基礎設施。除設備功能外，產業合作與後續營運也是討論重點。市府數位局表示，智慧杆兼具基礎設施與資料節點功能，可依場域需求搭載不同設備，建置規劃須同步考量應用情境與營運方式。未來將透過跨局處合作及公私協力，盤點適合台中的應用場域與建置模式，兼顧城市治理、產業發展及長期營運需求。