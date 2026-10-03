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台灣也能直接玩 330元挑戰藍玫瑰花結皮克敏

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今年第2場「Pikmin Bloom Journey 2026」將於11月登場。（圖／《Pikmin Bloom》官方提供）

台灣也能打神戶蘑菇 每天3次免費戰鬥還送神秘箱

▲皮克敏付費實體活動「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」將在11月21日、22日登場。（圖／《Pikmin Bloom》官方提供）

限定Mii氣球提前送 特殊任務僅3天能解

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今年第2場「Pikmin Bloom Journey 2026」將於11月登場，分成日本神戶實體活動，以及全球玩家都能參加的線上「神戶（＋周邊地區）各地挑戰」，線上活動不必飛日本，台灣玩家也能直接參加，活動時間為11月27日9時至29日23時59分，《NOWNEWS》也整理本次活動中，台灣人怎麼參加？買票能拿到什麼？《Pikmin Bloom》官方說明，本次「Pikmin Bloom Journey 2026：神戶各地挑戰」屬於付費活動，玩家只要在遊戲內商店等官方管道購票，活動期間人在台灣照樣可以遊玩，票價為新台幣330元。完成「行走7000步」任務，就能取得活動限定徽章；另外完成「種植3000朵藍色繡球花」任務，還能獲得金色花苗，培育後將遇見本次活動主打的「藍色玫瑰花結」飾品皮克敏。除了《Pikmin Bloom》限定皮克敏與徽章外，活動期間取得的明信片也會變成「神戶（＋周邊地區）各地挑戰」特殊設計款，玩家可以收集後寄給好友，官方也會在活動期間於神戶及周邊地區生成限定「巨大節慶蘑菇」，持票玩家即使人在台灣，也能從全球任何地點加入戰鬥，而且參戰人數沒有上限。節慶蘑菇也有額外福利，持票玩家每天可使用3次免費蘑菇戰鬥，即使已經有5人以上參戰，也不用消耗蘑菇儲值券；活動結束前擊敗節慶蘑菇，還能保證取得11月活動神秘箱與11月季節精華，不過要注意，沒有購買「各地挑戰」票券的玩家，將無法看到這些限定蘑菇。此外，持票玩家還會獲得活動限定Mii道具「神戶限定氣球」，官方預計在11月24日9時左右陸續發送，值得注意的是，特殊任務只能在11月27日至29日活動期間完成，活動結束後就無法補解。對台灣玩家而言，這次330元的線上活動不用出國，就能一次收集限定徽章、藍色玫瑰花結飾品皮克敏、特殊明信片、節慶蘑菇獎勵與Mii道具。