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中華職棒37年二軍總冠軍今（2）日結束，富邦悍將二軍靠著馬鋼在8局上的逆轉2分彈帶動攻勢，終場就以5：4險勝台鋼雄鷹二軍，繼2022年賽季後，相隔4年奪下隊史第2座二軍總冠軍。在郭泰呈投出再見三振的當下，場邊拋下藍色彩帶，也代表二軍賽事正式告一段落。悍將二軍在總冠軍賽前2戰皆奪勝，在5戰3勝的賽制中取得「聽牌」優勢。前三局雙方都無分數進帳，4局上悍將先發制人，劉承佑擊出得點圈適時安打，替悍將先馳得點。4局下雄鷹展開反攻，先靠著投手暴投追回1分，吳柏萱再補上高飛犧牲打逆轉戰局。前七局雄鷹以2：1領先，8局上戰局再度出現轉變，馬鋼從巫柏葳手中擊出超前比分的2分砲，後續高捷擊出清壘的三壘安打，助悍將取得5：2領先。8局下雄鷹吹起反攻號角，林威漢、吳柏萱、顏清浤連續敲安，加上顏采丞的高飛犧牲，雄鷹追到4：5落後。9局下郭泰呈登板「關門」，兩出局後保送董秉軒，但對朱盟投出再見三振，終場悍將二軍就以5：4險勝雄鷹二軍，以3連勝橫掃奪冠，場邊拋下藍色彩帶。這一冠是悍將二軍繼2022年賽季後，隊史第2座二軍總冠軍。悍將二軍本季由日籍酒井忠晴接任總教練，80場例行賽奪下48勝27敗5和、勝率0.640，領先排名第2的雄鷹二軍多達7場勝差，今日以3連勝奪下總冠軍也是實至名歸。