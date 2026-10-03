28歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄和小4歲樂天桃猿球星馬傑森穩定交往中，小倆口不時公開放閃光彈，她近日發布一支約1分13秒的業配影片，當中出現「襄～」的男性背景音，被耳朵銳利的粉絲發現是馬傑森，林襄本人也認證就是男友的聲音，讓粉絲大呼：「甜到心坎裡！瘋了！」
業配影片有馬傑森聲音 林襄：就是本人
林襄在最新一支業配影片中介紹保養產品，開頭是她穿著球隊制服坐在觀眾席照鏡子整理儀容，這時畫外音傳來一個深沉又稚嫩的男性嗓音說「襄！妳皮膚...這瓜子臉怎麼越來越明顯哪」，許多粉絲議論紛紛，「還有重金禮聘的配音員」、「這配音怎麼那麼耳熟」，懷疑是馬傑森本人的聲音。
對此，林襄在相關貼文下留言「94」，讓粉絲激動表示：「我真的要被萌翻了」、「嗑到了！好甜！」
沈玉琳放話結婚包20萬 林襄：我會加油
認愛馬傑森後的林襄對這段姐弟戀也越來越大方，先前她出席新節目記者會，媒體提及沈玉琳曾經豪氣放話「若林襄結婚就包20萬紅包」，林襄聽聞後忍不住甜笑、嬌羞回應：「我有看到這個新聞，我很開心，我會加油！」
林襄IG
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林襄在最新一支業配影片中介紹保養產品，開頭是她穿著球隊制服坐在觀眾席照鏡子整理儀容，這時畫外音傳來一個深沉又稚嫩的男性嗓音說「襄！妳皮膚...這瓜子臉怎麼越來越明顯哪」，許多粉絲議論紛紛，「還有重金禮聘的配音員」、「這配音怎麼那麼耳熟」，懷疑是馬傑森本人的聲音。
對此，林襄在相關貼文下留言「94」，讓粉絲激動表示：「我真的要被萌翻了」、「嗑到了！好甜！」
沈玉琳放話結婚包20萬 林襄：我會加油
認愛馬傑森後的林襄對這段姐弟戀也越來越大方，先前她出席新節目記者會，媒體提及沈玉琳曾經豪氣放話「若林襄結婚就包20萬紅包」，林襄聽聞後忍不住甜笑、嬌羞回應：「我有看到這個新聞，我很開心，我會加油！」
林襄IG